Тарасов мечтает о гармоничной семье

Он дважды был женат, и эти браки вряд ли можно назвать удачными. Но футболист Дмитрий Тарасов не из тех, кто сдается просто так. Спортсмен мечтает о гармоничной семье и надеется, что третья попытка окажется успешной. В конце концов Бог любит троицу.

В конце декабря Дмитрий развелся с телеведущей Ольгой Бузовой, в скором времени у спортсмена завязались отношения с моделью Анастасией Костенко. Недавно влюбленные официально вышли в свет и теперь готовы достаточно откровенно обсуждать свои отношения.

Как рассказал Тарасов в интервью журналу «Наш Локо», в планах у него не только спортивная карьера. Он подумывает о создании семьи. «Той, которая будет мне по душе. Где будут понимать и принимать меня, мои увлечения, моих друзей. Где будет взаимопонимание, гармония и любовь».

Спортсмен также пояснил, что научился спокойно реагировать на провокационные комментарии в соцсетях. Было непросто, но период, когда негативные посты действительно волновали, теперь в прошлом. «Сейчас мне все равно, кто и какие гадости мне пишет в комментариях. Кто эти люди, чтобы меня судить? Если на все реагировать – можно сойти с ума, наверное», — рассуждает Дмитрий.

Тарасов старается следовать правилам так называемой информационной гигиены и читает в соцсетях только те блоги, авторы которых ему действительно интересны.

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