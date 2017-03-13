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Ольга Бузова представила драматичный клип


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Этот понедельник стал особенным для поклонников Ольги Бузовой. Ведущая, наконец, представила клип на песню «Привыкаю». Видео получилось весьма драматичным, некоторые фанаты даже сравнили ролик с мини-хоррором.

 

Песня «Привыкаю» посвящена разрыву Бузовой с мужем Дмитрием Тарасовым. И сюжет клипа выдержан в стиле "история несчастной любви". Сама Ольга своей работой довольна.

«ПРЕМЬЕРА! Ура! Я так счастлива, что могу поделиться своей дебютной работой с вами. Вы знаете, как долго я шла к этому, и наконец-то презентую свой клип на песню «Привыкаю». Этот ролик стал для меня очень личным, он стал для меня путем к эмоциональному выздоровлению! Конечно, до полного восстановления еще далеко, но я чувствую вашу поддержку! Я знаю, что вы рядом! Спасибо вам за это! Надеюсь, что клип, который для меня снял легендарный Алексей Голубев, вам понравится, ведь мы старались для вас, мои дорогие. Очень жду отзывы. Клип вы можете увидеть по ссылке в шапке моего профиля. Спасибо Вам, я вас очень сильно люблю!» — пишет ведущая в соцсетях.

Мнения поклонников по поводу клипа разделились. Одним ролик очень понравился, другие признались, что тронуты до глубины души. Но многие отметили, что слишком частая смена кадров производит угнетающее впечатление и вообще видео напоминает фильм ужасов.

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2 Не нравится 3 Нравится 13.03.2017 Теги: Ольга Бузова

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