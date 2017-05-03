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Пресняков выбрал красивую дату свадьбы


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Бум волшебных дат вроде 08.08.08, казалось, уже давно позади. И тем не менее некоторые пары очень серьезно относятся к числу и месяцу планируемой свадьбы. Никита Пресняков именно из таких.

Артист готовится к бракосочетанию и уже готов рассказать о некоторых подробностях. По словам парня, торжество состоится 27 июля 2017 года. По мнению Преснякова, 27.07.2017 - очень символичная дата.

Свадьба пройдет в Подмосковье, и на празднике будут преимущественно родные и друзья пары. Всего человек двести. Кстати, ранее мать жениха Кристина Орбакайте обмолвилась, что с удовольствием выступит на банкете. «Я не эксперт в проведении свадеб — никого из детей пока не женила. Я эксперт по выступлению на свадьбах. Могу пообещать, что выступлю и у Никиты. Торжество же намечено на конец июля», — заявила артистка.

Напомним, Никита и его невеста Алена Краснова встречаются на протяжении трех лет. В марте Пресняков официально сообщил о помолвке, а недавно Краснова опубликовала снимок, на котором запечатлена в свадебном туалете. Орбакайте рассказала, что, выбирая наряды, молодые решили, что «это будет микс рока и женственности».

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0 Не нравится 0 Нравится 03.05.2017 Теги: Никита Пресняков

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