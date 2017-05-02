 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Алина Кабаева подбадривает будущих чемпионок


1 0

Алина Кабаева - дама весьма занятая. Но в своем плотном графике звезда всегда найдет время для детей. Сегодня чемпионка приняла участие в репетиции выступления юных гимнасток в ГЦКЗ «Россия» в Лужниках.

 

Алина Маратовна принимала самое активное участие в репетиции и с улыбкой подбадривала будущих чемпионок - воспитанниц спортивных школ. Одна из мам не удержалась и опубликовала снимок Кабаевой с девочками в Insta.

«Она стала кумиром маленьких девочек, приходящих в худ. гимнастику! Среди этих девочек оказалась и моя дочь). Я не знакома с ней лично, но понять, как она общается с детьми, я успела за эти два дня! И знаете, прям вот до слез! Тот самый момент, когда хочется подойти и обнять ее! Она не проигнорировала ни одну малышку, смотрящую на нее своими глазами надежды! В конце съемок, когда режиссер сказал "все свободны", она сказала "подождите" и поблагодарила всех деток! Пожелала всем удачи!» — написала женщина.

Не обошлось без эмоций. По словам женщины, один из моментов был невероятно трогательным. «Когда все стояли на сцене, и одна малышка, видимо не веря, что Алина настоящая, аккуратно пальчиком потрогала ее, на что Алина обернулась и обняла ее, а затем и всех остальных малышек! Можете считать меня чересчур сентиментальной, но это было именно так».

Ранее мы писали:

Алина Кабаева: «Слава богу, в моей жизни есть любовь». Знаменитость предпочитает не обсуждать личное с прессой. 

Тина Канделаки работает с Алиной Кабаевой. Олимпийская чемпионка побывала в студии программы "Матч-ТВ". 

Алина Кабаева рассказала о помощи свыше. Гимнастка раскрыла секрет своих побед. 



0 Не нравится 1 Нравится 02.05.2017 Теги: Алина Кабаева

Читайте также

 

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору