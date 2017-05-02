Алина Кабаева подбадривает будущих чемпионок

Алина Кабаева - дама весьма занятая. Но в своем плотном графике звезда всегда найдет время для детей. Сегодня чемпионка приняла участие в репетиции выступления юных гимнасток в ГЦКЗ «Россия» в Лужниках.

Публикация от Alina Kabaeva | ФАН-АККАУНТ | (@alinakabaeva.official) Май 1 2017 в 9:12 PDT

Алина Маратовна принимала самое активное участие в репетиции и с улыбкой подбадривала будущих чемпионок - воспитанниц спортивных школ. Одна из мам не удержалась и опубликовала снимок Кабаевой с девочками в Insta.

«Она стала кумиром маленьких девочек, приходящих в худ. гимнастику! Среди этих девочек оказалась и моя дочь). Я не знакома с ней лично, но понять, как она общается с детьми, я успела за эти два дня! И знаете, прям вот до слез! Тот самый момент, когда хочется подойти и обнять ее! Она не проигнорировала ни одну малышку, смотрящую на нее своими глазами надежды! В конце съемок, когда режиссер сказал "все свободны", она сказала "подождите" и поблагодарила всех деток! Пожелала всем удачи!» — написала женщина.

Не обошлось без эмоций. По словам женщины, один из моментов был невероятно трогательным. «Когда все стояли на сцене, и одна малышка, видимо не веря, что Алина настоящая, аккуратно пальчиком потрогала ее, на что Алина обернулась и обняла ее, а затем и всех остальных малышек! Можете считать меня чересчур сентиментальной, но это было именно так».

Ранее мы писали:

Алина Кабаева: «Слава богу, в моей жизни есть любовь». Знаменитость предпочитает не обсуждать личное с прессой.

Тина Канделаки работает с Алиной Кабаевой. Олимпийская чемпионка побывала в студии программы "Матч-ТВ".

Алина Кабаева рассказала о помощи свыше. Гимнастка раскрыла секрет своих побед.