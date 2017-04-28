Кончаловский рассказал о маленьком сыне

Егор Кончаловский в начале апреля отпраздновал пополнение. У кинематографиста родился сын. И что любопытно, после рождения наследника режиссер немного изменился. Так, на днях он решил опубликовать личное видео в соцсетях.

Публикация от Егор Кончаловский (@egor_konchalovskii) Апр 26 2017 в 8:57 PDT

Кончаловский считается весьма закрытым человеком. Обычно он не любит расcказывать о личном, но сейчас - другое дело. Режиссер просто не может сдержать своей радости. На днях он опубликовал видео прогулки счастливой бабушки Натальи Аринбасаровой с маленьким внуком. «У мамочки появилось новое любимое занятие – гулять с Тимуром. Интересно, ценит ли это Тимур?» - написал Егор.

Напомним, сына кинематографисту подарила его возлюбленная Мария Леонова. В начале года Кончаловский официально объявил о разрыве с актрисой Любовью Толкалиной. Звезды прожили вместе двадцать лет, у них растет 16-летняя дочь Мария. Толкалина поспешила уточнить, что сохранила с Егором дружеские отношения.

О Марии Леоновой известно пока только со слов режиссера. По словам кинематографиста, его избранница далека от мира шоу-бизнеса, работает юристом. «Она не актриса, а юрист. Относительно меня – молода. Зовут Маша, как дочку. Познакомились мы в суде. Она меня защитила и этим мне понравилась».

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