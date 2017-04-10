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Ирина Шейк родила первенца


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Поздравляем топ-модель Ирину Шейк! Звезда стала мамой! По данным американских изданий, первенец российской звезды и голливудского актера Брэдли Купера (Bradley Cooper) появился на свет две недели назад, но пара предпочитает пока официально не сообщать о своей большой радости.

По информации People, малыш родился в конце марта. Однако пока неизвестны ни точная дата рождения, ни пол, ни имя ребенка.

Шейк и Купер встречаются на протяжении двух лет, но предпочитают не распространяться о своих отношениях. Об интересном положении Ирины стало известно в конце ноября, после того как манекенщица блеснула на шоу Victoria's Secret, подчеркнув округлившийся живот.

 

В январе модель обмолвилась в одном из интервью, что планирует свадьбу с Брэдли в конце августа. По слухам, влюбленные определились с именем первенца уже в конце прошлого года. Актер уговорил любимую назвать малыша в честь его покойного отца - Чарльз. Если родится девочка, то одним из ее имен станет Чарли.

Впрочем, сама Ирина пока на сплетни не реагирует. На выходных модель как ни в чем не бывало постила в Insta снимки своей новой фотосессии для немецкого Vogue.

 

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0 Не нравится 0 Нравится 10.04.2017 Теги: Ирина Шейк

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