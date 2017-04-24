Натали Портман вышла из декрета

Натали Портман (Natalie Portman) еще раз подтвердила - при желании женщина способна на чудеса. Младшей дочери звезды всего два месяца, но Натали уже возвращается к работе. В воскресенье актриса была замечена на фотосессии.

Публикация от Officially Unofficial (@nataliepdotcom) Апр 24 2017 в 5:00 PDT

Съемки с участием Натали проходили в Беверли-Хиллз. Портман позировала в эффектном платье в стиле 50-х и с забавными солнцезащитными очками. По предположению светских обозревателей, актриса снималась для новой рекламной кампании дома Dior. Как известно, Натали сотрудничает с французским модным брендом довольно долгое время.

Публикация от Fashion (@celebritygossipandfashion) Апр 24 2017 в 4:28 PDT

Напомним, в конце февраля актриса родила дочь Амалию. Ранее звезда говорила, что ей нравится исполняться обязанности родительницы.

«Мне нравится быть мамой. Это, как оказалось, гораздо более интенсивная работа, чем быть актрисой. Собираясь на работу, я чувствую, будто получила выходной. Не то чтобы я хочу отдыхать от материнства. Возможно, у меня просто было неправильное представление, что быть мамой - это не работа».

«Когда я не на съемках, мне очень нравится быть с семьей. Мне действительно приятны эти своеобразные ритуалы: отвести ребенка в школу, приготовить ужин, уложить спать. Выходные мы проводим все вместе, обычно где-нибудь на природе, часто с друзьями и их детьми. И тогда приходится действительно много готовить».

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Натали Портман не любит соцсети. В отличие от коллег она нечасто посещает светские мероприятия, не ведет блоги в соцсетях и совершенно спокойно относится к рейтингам.

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