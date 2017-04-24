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Эмбер Херд подтвердила отношения с Илоном Маском


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Почти год ходят слухи о тайном романе голливудской актрисы Эмбер Херд (Amber Heard) с основателем Tesla, миллиардером Илоном Маском (Elon Musk). И теперь это подтверждено. Сегодня Эмбер опубликовала в соцсетях эффектный совместный снимок с бизнесменом.

Эмбер опубликовала совместный снимок с Иланом во время романтического ужина. На фото на щеке Маска следы губной помады, а подпись гласит: "Cheeky". Слово многозначное, и перевести можно как «щекастенький» и «дерзкий».

В комментариях к снимку разгорелась дискуссия. Некоторые советуют Илану вспомнить, чем закончился брак Эмбер с Джонни Деппом, и «бежать подальше», другие радуются за Маска и называют его «счастливчиком». Многие поклонники сердечно порадовались за актрису и пожелали ей счастья.

Напомним, на прошлой неделе отец актрисы по секрету рассказал журналистам Daily Mail о планах девушки снова выйти замуж. «Она хочет остепениться, создать семью», — сообщил мужчина, добавив, что Эмбер и Илон уже обсудили этот вопрос. Правда, когда Маск, состояние которого оценивается в 10,6 млрд долларов, сделает подруге официальное предложение, можно только догадываться.

Ранее мы писали:

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0 Не нравится 0 Нравится 24.04.2017 Теги: Эмбер Херд

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