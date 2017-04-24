Эмбер Херд подтвердила отношения с Илоном Маском
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Почти год ходят слухи о тайном романе голливудской актрисы Эмбер Херд (Amber Heard) с основателем Tesla, миллиардером Илоном Маском (Elon Musk). И теперь это подтверждено. Сегодня Эмбер опубликовала в соцсетях эффектный совместный снимок с бизнесменом.
Эмбер опубликовала совместный снимок с Иланом во время романтического ужина. На фото на щеке Маска следы губной помады, а подпись гласит: "Cheeky". Слово многозначное, и перевести можно как «щекастенький» и «дерзкий».
В комментариях к снимку разгорелась дискуссия. Некоторые советуют Илану вспомнить, чем закончился брак Эмбер с Джонни Деппом, и «бежать подальше», другие радуются за Маска и называют его «счастливчиком». Многие поклонники сердечно порадовались за актрису и пожелали ей счастья.
Напомним, на прошлой неделе отец актрисы по секрету рассказал журналистам Daily Mail о планах девушки снова выйти замуж. «Она хочет остепениться, создать семью», — сообщил мужчина, добавив, что Эмбер и Илон уже обсудили этот вопрос. Правда, когда Маск, состояние которого оценивается в 10,6 млрд долларов, сделает подруге официальное предложение, можно только догадываться.
Ранее мы писали:
Эмбер Херд нашла замену Деппу? Актриса слишком много времени проводит в обществе Илона Маска.
Эмбер Херд призналась в подделке документов. Суд над актрисой прошел в Австралии.
Эмбер Херд обвинила Деппа в домашнем насилии. Актриса потребовала запретить Деппу приближаться к ней ближе чем на 100 ярдов.
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Обсуждение 7
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ПрелестьНи без мужчин ни без денег ей остаться не грозит.
25.04.17 01:23
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ЭллочкаКрасиво жить не запретишь..
24.04.17 10:41
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очень неприятная особа, голд диггерша, пробы негде ставить. он просто неприятен, какой то студенистый.
24.04.17 09:59
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Micha PiterПо-моему, это далеко не совместный снимок, а снимок тайком, когда мужчина и не в курсе, что его фотографируют :)) Встретились 2 афериста - посмотрим кто кого переиграет :)
24.04.17 09:12