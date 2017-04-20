Владимир Фриске воюет с адвокатом

В семье покойной певицы Жанны Фриске снова проблемы. Отец артистки объявил войну адвокату, ранее представлявшему интересы Владимира Борисовича в суде. Мужчина подозревает, что юрист, получивший внушительный гонорар, сотрудничает с представителями Шепелева.

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В прошлом году адвокат Сергей Гроза согласился представлять Фриске в процессе против Дмитрия Шепелева. Семья Фриске боролась за право опеки над Платоном. Кроме того, юрист предложил заняться скандальным иском «Русфонда».

«Изначально он запросил 50 тысяч долларов, я сказал, что у меня таких денег нет, но если надо – я по крупицам соберу. Мы договорились с ним на 35 тысяч долларов, потом еще в срочном порядке попросил 500 тысяч рублей для следователей. Моя дочка Наташа продала машину, мы и отдали деньги. Через какое-то время Гроза попросил еще 15 тысяч долларов», — объяснил Фриске.

Суд вынес решение, согласно которому родителям Фриске позволено общаться с внуком полтора часа в месяц в присутствии психолога. По мнению Владимира Борисовича, адвокат фактически проиграл дело. Кроме того, до мужчины дошли слухи о сотрудничестве Грозы с юристами Шепелева.

Фриске намерен вернуть деньги и наказать адвоката. «Я отдал 2,7 миллиона и хочу вернуть хотя бы половину. Я знаю, что он кинул нескольких людей. Например, у женщины он взял три миллиона рублей и действовал по такой же схеме. Я хочу лишить его лицензии», — заявил он Life.ru.

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