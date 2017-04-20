Владимир Фриске воюет с адвокатом
2 6
В семье покойной певицы Жанны Фриске снова проблемы. Отец артистки объявил войну адвокату, ранее представлявшему интересы Владимира Борисовича в суде. Мужчина подозревает, что юрист, получивший внушительный гонорар, сотрудничает с представителями Шепелева.
В прошлом году адвокат Сергей Гроза согласился представлять Фриске в процессе против Дмитрия Шепелева. Семья Фриске боролась за право опеки над Платоном. Кроме того, юрист предложил заняться скандальным иском «Русфонда».
«Изначально он запросил 50 тысяч долларов, я сказал, что у меня таких денег нет, но если надо – я по крупицам соберу. Мы договорились с ним на 35 тысяч долларов, потом еще в срочном порядке попросил 500 тысяч рублей для следователей. Моя дочка Наташа продала машину, мы и отдали деньги. Через какое-то время Гроза попросил еще 15 тысяч долларов», — объяснил Фриске.
Суд вынес решение, согласно которому родителям Фриске позволено общаться с внуком полтора часа в месяц в присутствии психолога. По мнению Владимира Борисовича, адвокат фактически проиграл дело. Кроме того, до мужчины дошли слухи о сотрудничестве Грозы с юристами Шепелева.
Фриске намерен вернуть деньги и наказать адвоката. «Я отдал 2,7 миллиона и хочу вернуть хотя бы половину. Я знаю, что он кинул нескольких людей. Например, у женщины он взял три миллиона рублей и действовал по такой же схеме. Я хочу лишить его лицензии», — заявил он Life.ru.
Ранее мы писали:
Семья Фриске обнаружила доказательства мошенничества Шепелева. Родные покойной звезды ведут расследование.
Памятник Фриске установлен на кладбище. Поклонники уже оценили скульптуру.Владимир Фриске напишет книгу о дочери. Дмитрий Шепелев биографию певицы уже представил.
Читайте также
Обсуждение 9
Лучшие комментарии
-
надяу меня складывается такое ощущение,что раньше,когда Жанна Фриске была жива, только она видимо сдерживала свое бешеное семейство и наверняка только деньги заставляли этих отвратительных родственников заткнуться, по другому никак нельзя объяснить их хамскую звериную наглость!
20.04.17 16:21 Контекст комментария
-
дайте мужику лопату, пусть наконец займётся чем-нибудь
20.04.17 15:38 Контекст комментария
-
ЯУймите его кто-нибудь. Оставьте страну в покое!
20.04.17 14:52 Контекст комментария
-
Marana VilniusА этот всё по крупицам собирает. Уже миллионы насобирал, а всё не уймётся никак. Видимо, со смертью Жанны доходы сильно упали, приходится "перебиваться" чем придётся. Уж не знает человек, где бы ещё бабла срубить, с собственными адвокатами судится. Тьфу. Правильно Шепелев его к ребёнку не подпускает.
20.04.17 16:55 Контекст комментария
-
ОксКак эта милая женщина сдерживала эту орду при жизни??????
20.04.17 18:22 Контекст комментария
-
Галя.Какое противное семейство ,никак не успокоятся .
21.04.17 09:03
-
ОксКак эта милая женщина сдерживала эту орду при жизни??????
20.04.17 18:22
-
Naizaочень интересно про деньги для следователей мимоходом сказано :) это он про взятку, да? вот же язык как помело у человека, сам себя каждый раз подставляет. а я еще думала, как это неуравновешенному деду суд разрешил видеться с внуком... вон оно че, оказывается.
20.04.17 17:01
-
Marana VilniusА этот всё по крупицам собирает. Уже миллионы насобирал, а всё не уймётся никак. Видимо, со смертью Жанны доходы сильно упали, приходится "перебиваться" чем придётся. Уж не знает человек, где бы ещё бабла срубить, с собственными адвокатами судится. Тьфу. Правильно Шепелев его к ребёнку не подпускает.
20.04.17 16:55
-
надяу меня складывается такое ощущение,что раньше,когда Жанна Фриске была жива, только она видимо сдерживала свое бешеное семейство и наверняка только деньги заставляли этих отвратительных родственников заткнуться, по другому никак нельзя объяснить их хамскую звериную наглость!
20.04.17 16:21
-
KoshkaДикий мужик вообще. Для адвокатов нормально встретиться и обсудить дела клиентов. Для их же, клиентов, блага. Такого клиента, который ничего не видит, кроме рожна, на который и прёт, никому не пожелаешь.
20.04.17 16:15
-
дайте мужику лопату, пусть наконец займётся чем-нибудь
20.04.17 15:38
-
Micha PiterНу что за скандальное семейство. У многих проблемы, дрязги, но лишь некоторые вытаскивают всё свое грязное бельишко напоказ.
20.04.17 15:23
-
ЯУймите его кто-нибудь. Оставьте страну в покое!
20.04.17 14:52