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Памятник Фриске установлен на кладбище


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На могиле певицы Жанны Фриске на Николо-Архангельском кладбище теперь стоит памятник. На днях бронзовая скульптура была установлена в присутствии родных. Сестра звезды Наталья опубликовала соответствующий снимок в соцсетях. Мнения поклонников разошлись.

Над памятником поработали молодые скульпторы Левон Манукян и Иван Волков. Создание скульптуры шло на протяжении нескольких месяцев - несколько раз статуя была переделана, поскольку родные Фриске не видели желаемого портретного сходства.

Сегодня фотография памятника была опубликована на страничке фан-клуба певицы. Многие подписчики отметили, что сходства не видят: «Лицо совсем другое», «Извините, я, возможно, чего-то не понимаю... Но на первый взгляд совсем не похожа, словно какая-то старая женщина», «Бронзовый памятник неудачный. Ничего от Жанны! Ни в чем не узнаваема».

Наталья Фриске поспешила объясниться: «Друзья мои, во-первых, фото всегда искажает... Во-вторых, бронза никогда не передаст 100% сходства. В-третьих, все привыкли видеть ее с улыбкой, макияжем и т.д. Когда увидите вживую, поймёте, что похожа...»

Ранее мы писали:

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Аслан Ахмадов устроил сюрприз для поклонников Фриске. Фотограф представил роскошные снимки Жанны.

Опубликованы семейные фотографии Жанны Фриске. На одной из фотографий Жанна запечатлена вместе с сыном Платоном. 



2 Не нравится 1 Нравится 26.12.2016 Теги: Жанна Фриске

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