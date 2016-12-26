Памятник Фриске установлен на кладбище

На могиле певицы Жанны Фриске на Николо-Архангельском кладбище теперь стоит памятник. На днях бронзовая скульптура была установлена в присутствии родных. Сестра звезды Наталья опубликовала соответствующий снимок в соцсетях. Мнения поклонников разошлись.

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Над памятником поработали молодые скульпторы Левон Манукян и Иван Волков. Создание скульптуры шло на протяжении нескольких месяцев - несколько раз статуя была переделана, поскольку родные Фриске не видели желаемого портретного сходства.

Сегодня фотография памятника была опубликована на страничке фан-клуба певицы. Многие подписчики отметили, что сходства не видят: «Лицо совсем другое», «Извините, я, возможно, чего-то не понимаю... Но на первый взгляд совсем не похожа, словно какая-то старая женщина», «Бронзовый памятник неудачный. Ничего от Жанны! Ни в чем не узнаваема».

Наталья Фриске поспешила объясниться: «Друзья мои, во-первых, фото всегда искажает... Во-вторых, бронза никогда не передаст 100% сходства. В-третьих, все привыкли видеть ее с улыбкой, макияжем и т.д. Когда увидите вживую, поймёте, что похожа...»

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