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Шепелев похвастался успехами сына


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Несколько недель назад Дмитрий Шепелев отметил 4-летие единственного сына. Артист редко делится фотографиями Платона, но не прочь рассказать об успехах мальчика. Как сообщил на днях шоумен, теперь он спокойно общается с мальчиком по телефону.

«Сын научился сам отвечать на звонки», — сообщил ведущий, опубликовав фото в Insta.

Поклонники Дмитрия порадовались за мальчика: «Ой как здорово. Дай бог вам счастья и здоровья», «Дмитрий, сил Вам и терпения, правильно, что защищаете сына и себя», «Счастья, здоровья и удачи вам с Платошей!», «Ну все... еще чуть-чуть и в армию», «Молодец! Пусть теперь научится общаться с бабушкой-дедушкой самостоятельно!»

Тем временем Владимир Фриске продолжает жаловаться на то, что Шепелев игнорирует постановление суда, согласно которому шоумен обязан обеспечивать встречу родителей покойной Жанны с внуком. «У меня неважное здоровье. Иногда страшные мысли посещают: увижу ли Платона до своей смерти?» — жаловался мужчина. Фриске обратился в службу приставов. Против Шепелева было открыто судебное производство, и в итоге выписан штраф - 5 тысяч рублей. Стандартная сумма за «неисполнение решения суда».

Ранее мы писали:

Шепелев увез сына в горы. Шоумен следит за физическим развитием мальчика.

Семья Фриске получила возможность общаться с Платоном. Суд частично удовлетворил требования родных покойной певицы.

Дмитрий Шепелев рассказал, как Платон перевернул его жизнь. По словам шоумена, теперь он фактически не принадлежит себе и это ему нравится. 



0 Не нравится 0 Нравится 19.04.2017 Теги: Дмитрий Шепелев

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