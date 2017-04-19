Эмбер Херд готова создать семью с Илоном Маском
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Голливудская актриса Эмбер Херд (Amber Heard) вполне пришла в себя после скандального развода с Джонни Деппом (Johnny Depp). И уже даже готова сделать еще одну попытку создать семью. По словам отца девушки, Эмбер всерьез рассматривает перспективу брака со своим давним поклонником, миллиардером Илоном Маском (Elon Musk).
Слухи об отношениях Херд с Маском появились еще в прошлом году. Но ни актриса, ни основатель Tesla Motors не спешили комментировать сплетни. Теперь же выясняется, что у них все серьезно.
Отец звезды по секрету рассказал журналистам Daily Mail о планах девушки снова выйти замуж. «Она хочет остепениться, создать семью», — сообщил мужчина, добавив, что Эмбер и Илон уже обсудили этот вопрос. Правда, когда Маск сделает подруге официальное предложение, можно только догадываться.
Напомним, состояние Маска оценивается в 10,6 млрд долларов. Он дважды был женат, в первом браке у бизнесмена родилось пятеро сыновей. В 2010 году Илон сочетался браком с британской актрисой Талулой Райли. В 2012 году пара развелась, но через год снова сыграла свадьбу. В марте 2016 года Маск и Райли подали заявление на развод, процесс был завершен в октябре.
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Эмбер Херд обвинила Деппа в домашнем насилии. Актриса потребовала запретить Деппу приближаться к ней ближе чем на 100 ярдов.
Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 7
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надяможно подумать этого миллиардера и Джонни Деппа под дулом пистолета заставляют встречаться с Эмбер Херд. Такие "великодушные паиньки" эти двое, их так жаль искренно за то,что бросают постоянно всех своих предыдущих жен ради "Эмбер Херд",что и не знаешь кого пожалеть больше)))) я вот не пойму,девочки, пусть Э.Херд хитрюга и т.д. , ну а эти двое мужчин чем лучше-то?
19.04.17 19:50
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:-)Почитайте биографию Илона:-) В случае развода ей ничего не обломится. Это не Джонни Депп. Жучара ещё тот. Жену, родившую ему пятерых сыновей, оставил без копейки. Брачный контракт подписывается ещё на первом свидании. Эх, у Эмбер видно судьба такая и карма- ходить вокруг мешков с золотом, облизываться и оставаться с носом :-) Лисичка-хитрюшка! И, кстати, все его жены - одно лицо! Вот говорят же, что человек выбирает не человека, а типаж...
19.04.17 19:34
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НинаНе промах!
19.04.17 17:29
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123Это не она не промах, а он на неё глазик свой положил. Берет не в жены, а в аренду. Денег от этого мультимиллиардера не получила в своей жизни ни одна женщина. Только наука и космос!
19.04.17 19:38
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МиллиардыМногие женщины не считают комфортным проводить время с мужчиной на некомфортных условиях.
20.04.17 04:21
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