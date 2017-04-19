Эмбер Херд готова создать семью с Илоном Маском

Голливудская актриса Эмбер Херд (Amber Heard) вполне пришла в себя после скандального развода с Джонни Деппом (Johnny Depp). И уже даже готова сделать еще одну попытку создать семью. По словам отца девушки, Эмбер всерьез рассматривает перспективу брака со своим давним поклонником, миллиардером Илоном Маском (Elon Musk).

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Слухи об отношениях Херд с Маском появились еще в прошлом году. Но ни актриса, ни основатель Tesla Motors не спешили комментировать сплетни. Теперь же выясняется, что у них все серьезно.

Отец звезды по секрету рассказал журналистам Daily Mail о планах девушки снова выйти замуж. «Она хочет остепениться, создать семью», — сообщил мужчина, добавив, что Эмбер и Илон уже обсудили этот вопрос. Правда, когда Маск сделает подруге официальное предложение, можно только догадываться.

Напомним, состояние Маска оценивается в 10,6 млрд долларов. Он дважды был женат, в первом браке у бизнесмена родилось пятеро сыновей. В 2010 году Илон сочетался браком с британской актрисой Талулой Райли. В 2012 году пара развелась, но через год снова сыграла свадьбу. В марте 2016 года Маск и Райли подали заявление на развод, процесс был завершен в октябре.

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Источник фото: Globallookpress.com