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Эмбер Херд готова создать семью с Илоном Маском


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Голливудская актриса Эмбер Херд (Amber Heard) вполне пришла в себя после скандального развода с Джонни Деппом (Johnny Depp). И уже даже готова сделать еще одну попытку создать семью. По словам отца девушки, Эмбер всерьез рассматривает перспективу брака со своим давним поклонником, миллиардером Илоном Маском (Elon Musk).

Слухи об отношениях Херд с Маском появились еще в прошлом году. Но ни актриса, ни основатель Tesla Motors не спешили комментировать сплетни. Теперь же выясняется, что у них все серьезно.

Отец звезды по секрету рассказал журналистам Daily Mail о планах девушки снова выйти замуж. «Она хочет остепениться, создать семью», — сообщил мужчина, добавив, что Эмбер и Илон уже обсудили этот вопрос. Правда, когда Маск сделает подруге официальное предложение, можно только догадываться.

Напомним, состояние Маска оценивается в 10,6 млрд долларов. Он дважды был женат, в первом браке у бизнесмена родилось пятеро сыновей. В 2010 году Илон сочетался браком с британской актрисой Талулой Райли. В 2012 году пара развелась, но через год снова сыграла свадьбу. В марте 2016 года Маск и Райли подали заявление на развод, процесс был завершен в октябре.

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Эмбер Херд обвинила Деппа в домашнем насилии. Актриса потребовала запретить Деппу приближаться к ней ближе чем на 100 ярдов. 

Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 1 Нравится 19.04.2017 Теги: Эмбер Херд

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