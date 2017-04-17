Лив Тайлер показывает женственную красоту

Лив Тайлер (Liv Tyler) остается одной из самых очаровательных актрис Голливуда. И мечтой модных брендов. На этот раз благосклонность звезды удалось заполучить немецкому бренду нижнего белья Triumph. Лив согласилась стать лицом и телом новой коллекции осень/зима-2017.

​

Лив поработала на съемочной площадке, где фотографом был знаменитый Ранкин (Rankin).

По словам актрисы, работать с Triumph для нее - большая честь. «С брендом, который я знаю и люблю уже многие годы. У него такая уникальная и захватывающая история! Коллекция Triumph Essence действительно особенная: одновременно игривая, изящная и эффектная – как раз этим она мне и нравится. Не могу дождаться запуска новой кампании!»

«Лив Тайлер представляет собой все, что ассоциируется с Triumph Essence – она красива, элегантна и излучает потрясающую уверенность, - комментирует бренд-директор Triumph Сьюзан Маккенна (Suzanne McKenna). – Будучи потрясающе женственной актрисой и матерью троих детей, Лив воплощает идеал современной женщины и является настоящим образцом для подражания. Ее естественная красота ретранслируется в нашей новой кампании Triumph Essence, и мы в восторге от нашей совместной работы».

Ранее мы писали:

Лив Тайлер: «Джинсы порвались прямо на попе». Звезда рассказала о конфузе на съемках блокбастера.

Лив Тайлер: «Росла в окружении рокеров». Актриса очутилась в мире рок-музыки буквально с пеленок.

Лив Тайлер: «Соцсети - глупое соревнование в популярности». Но в то же время интересное, признает звезда.