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Лив Тайлер показывает женственную красоту


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Лив Тайлер (Liv Tyler) остается одной из самых очаровательных актрис Голливуда. И мечтой модных брендов. На этот раз благосклонность звезды удалось заполучить немецкому бренду нижнего белья Triumph. Лив согласилась стать лицом и телом новой коллекции осень/зима-2017.

Лив поработала на съемочной площадке, где фотографом был знаменитый Ранкин (Rankin).

По словам актрисы, работать с Triumph для нее - большая честь. «С брендом, который я знаю и люблю уже многие годы. У него такая уникальная и захватывающая история! Коллекция Triumph Essence действительно особенная: одновременно игривая, изящная и эффектная – как раз этим она мне и нравится. Не могу дождаться запуска новой кампании!»

«Лив Тайлер представляет собой все, что ассоциируется с Triumph Essence – она красива, элегантна и излучает потрясающую уверенность, - комментирует бренд-директор Triumph Сьюзан Маккенна (Suzanne McKenna). – Будучи потрясающе женственной актрисой и матерью троих детей, Лив воплощает идеал современной женщины и является настоящим образцом для подражания. Ее естественная красота ретранслируется в нашей новой кампании Triumph Essence, и мы в восторге от нашей совместной работы».

Ранее мы писали:

Лив Тайлер: «Джинсы порвались прямо на попе». Звезда рассказала о конфузе на съемках блокбастера. 

Лив Тайлер: «Росла в окружении рокеров». Актриса очутилась в мире рок-музыки буквально с пеленок. 

Лив Тайлер: «Соцсети - глупое соревнование в популярности». Но в то же время интересное, признает звезда. 



0 Не нравится 0 Нравится 17.04.2017 Теги: Лив Тайлер

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