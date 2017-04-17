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Бондарчук обещает помочь Степанову


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Трагедия актера Василия Степанова не оставила равнодушной столичную публику. Молодому мужчине стараются помочь, и в конце прошлой недели артисту поступило первое деловое предложение. Тем временем общественность обратилась к известному режиссеру Федору Бондарчуку.

В свое время Степанов прославился благодаря съемкам в картине Бондарчука «Обитаемый остров». Однако после премьеры фильма артисту не очень везло, и последние несколько лет у Василия были серьезные финансовые проблемы. На прошлой неделе отчаявшийся артист совершил попытку суицида. К счастью, мужчина получил не очень серьезные травмы, и не исключено, что в будущем мы снова увидим его на экране.

Так, на сайте Change.org недавно появилась петиция на имя Бондарчука. «Уважаемый Фёдор! К Вам обращаются Ваши зрители, а также актеры и друзья Василия Степанова. Нам очень больно видеть, как молодой и талантливый актёр, так полюбившийся всем после Вашего фильма "Обитаемый остров", буквально погибает на наших глазах», — говорится в обращении.

Федор Сергеевич отреагировал оперативно: «Дорогие зрители, уважаемые актеры и друзья Василия Степанова! Я сделаю все от меня зависящее, чтобы оказать поддержку Василию».

Напомним, ранее певица Настя Кудри предложила актеру принять участие в съемках ее нового клипа и пообещала гонорар в 100 тысяч рублей.

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0 Не нравится 0 Нравится 17.04.2017 Теги: василий степанов

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