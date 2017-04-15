Василия Степанова пригласили на съемки

В начале недели Василий Степанов вышел из окна своего дома. Артист получил множественные переломы, спустя какое-то время был госпитализирован в психиатрическую клинику. Трагедия Василия не оставила равнодушными звезд шоу-бизнеса. Как сообщается, певица Настя Кудри пригласила парня на съемки в своем новом клипе и пообещала внушительный гонорар.

​

Дочь миллионера Игоря Кудряшкина предложила Степанову сняться в ее клипе на песню «Нарисовали». Гонорар артиста составит 100 тысяч рублей.

«Многие подумают, что это пиар, но мне все равно. Я не знала, что с Васей происходят такие трагедии регулярно. Мы с ним лично не знакомы, и знаю я его, как и большинство, по роли в фильме Федора Бондарчука. Мне в клип нужен лирический герой, и по фактуре и типажу Вася отлично подходит. Таким образом я помогу не только ему, но и себе. Жду его скорейшего выздоровления, чтобы обсудить сотрудничество, надеюсь, он не откажет», — цитирует певицу Life.ru.

Ранее сообщалось, что у артиста была диагностирована шизофрения. В середине недели он был госпитализирован в психиатрическую клинику. По некоторым данным, Василий будет находиться под присмотром психиатров на протяжении месяца, но не исключается вариант, что родные артиста заберут его домой и обеспечат необходимый контроль.

Читайте также:

Василий Степанов: «Я самый сексуальный мужчина шоу-бизнеса». Актер не скромничает.

Песня дня. Настя Кудри с Кэмом Жиганде. Певица представила эффектный клип.

Мария Максакова не знает, как жить дальше. Певица не может поверить в смерть мужа.