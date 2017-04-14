Тодоренко извинилась за дезинформацию

Скандал вокруг шоу «Орел и решка» утихает. Ведущая Регина Тодоренко объяснила ситуацию с пресловутой золотой картой. Как пишет девушка в Insta, она сама не знает, сколько денег на карте и как рассчитывается бюджет шоу.

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На днях, будучи в Новосибирске, Регина обмолвилась журналистам, что у золотой карты на самом деле достаточно жесткий лимит. И нередко съемочная группа арендует номера люкс в пятизвездочных отелях всего на несколько часов.

Продюсер проекта Нателла Крапивина незамедлительно выступила с опровержением и отметила: «То, что госпожа Тодоренко позволяет себе подобные, по сути, лживые комментарии, — это вопрос ее некомпетентности и невовлеченности в проект».

Чуть позже сама Регина написала в соцсетях, что ее слова неверно интерпретированы. «Ребята, сколько людей, столько и мнений. Каждый из нас может ошибиться, что-то додумать, вырвать из контекста, особенно это касается СМИ. Я не являюсь продюсером проекта и не знаю, как формируются бюджеты. В моих руках золотая карта, которая даёт мне огромные возможности. Даже ведущие не знают, сколько на ней ДЕНЕГ».

«Недавно в Новосибирске я давала интервью о том, как работает наша золотая карта, о том, что это символ богатства, и те люди, у которых она есть, могут позволить себе абсолютно ВСЕ!!! В некоторых, повторюсь, в некоторых случаях действительно бывают моменты, когда приходится очень быстро снимать в отелях или ресторанах, потому что за один день нам нужно побывать в 10 местах одновременно. Мы просто физически не успеваем пожить в клевых номерах, а очень хочется, но сроки съёмок слишком сжаты», — объясняет ведущая.

Регина подчеркнула, что она действительно не знает всех организационных моментов и может лишь предполагать, как продюсеры ведут поиск мест и развлечений, а также сумму затрат. «Я приношу свои извинения всей команде #ОрелиРешка, каналу ПЯТНИЦА, каналу ИНТЕР за то, что дезинформировала поклонников».

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