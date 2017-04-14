Аффлек и Гарнер все же подали на развод

Несколько лет назад они официально объявили о разрыве. Звездная пара Бен Аффлек (Ben Affleck) - Дженнифер Гарнер (Jennifer Garner) не смогла решить противоречия и предпочла расстаться. А сейчас актеры подали документы на развод.

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Как сообщается, Бен и Джен вместе подали соответствующие документы о разводе в суд. По данным портала TMZ, актерам удалось сохранить дружеские отношения и они пришли к согласию в вопросе опеки над своими тремя детьми. Брачного контракта Аффлек и Гарнер не подписывали, так что состояние пары, по всей вероятности, будет поделено поровну. Детали о супружеской поддержке пока неизвестны.

Сообщение о разводе стало неожиданным, поскольку относительно недавно появилась информация о том, что звезды решили поработать над своим браком и снова жить вместе. К сожалению, чуда не случилось.

Напомним, о разрыве артисты объявили летом 2015 года. По слухам, Джен стало известно об измене супруга. Ходили слухи об интрижке с няней. Говорили, что Аффлек вообще склонен к адюльтеру и это не первый случай. Аффлек также страдал от алкогольной зависимости, но в марте сообщил о завершении курса лечения.

«Я закончил курс лечения от алкоголизма. Я боролся с этим в прошлом и буду делать это и в будущем. Я хочу жить нормальной, полноценной жизнью, хочу быть хорошим отцом. И хочу, чтобы мои дети знали - не стыдно попросить помощь, когда она необходима. И следует быть источником силы для тех, кто нуждается в помощи, но боится сделать первый шаг».

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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер официально сообщили о разрыве. Звезды постарались сохранить дружеские отношения.

Источник фото: Globallookpress.com