Аффлек и Гарнер все же подали на развод
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Несколько лет назад они официально объявили о разрыве. Звездная пара Бен Аффлек (Ben Affleck) - Дженнифер Гарнер (Jennifer Garner) не смогла решить противоречия и предпочла расстаться. А сейчас актеры подали документы на развод.
Как сообщается, Бен и Джен вместе подали соответствующие документы о разводе в суд. По данным портала TMZ, актерам удалось сохранить дружеские отношения и они пришли к согласию в вопросе опеки над своими тремя детьми. Брачного контракта Аффлек и Гарнер не подписывали, так что состояние пары, по всей вероятности, будет поделено поровну. Детали о супружеской поддержке пока неизвестны.
Сообщение о разводе стало неожиданным, поскольку относительно недавно появилась информация о том, что звезды решили поработать над своим браком и снова жить вместе. К сожалению, чуда не случилось.
Напомним, о разрыве артисты объявили летом 2015 года. По слухам, Джен стало известно об измене супруга. Ходили слухи об интрижке с няней. Говорили, что Аффлек вообще склонен к адюльтеру и это не первый случай. Аффлек также страдал от алкогольной зависимости, но в марте сообщил о завершении курса лечения.
«Я закончил курс лечения от алкоголизма. Я боролся с этим в прошлом и буду делать это и в будущем. Я хочу жить нормальной, полноценной жизнью, хочу быть хорошим отцом. И хочу, чтобы мои дети знали - не стыдно попросить помощь, когда она необходима. И следует быть источником силы для тех, кто нуждается в помощи, но боится сделать первый шаг».
Ранее мы писали:
Дженнифер Гарнер: «Бен – основа моей жизни». Звезда восхищается отцом своих детей.Бен Аффлек: «Мама – мой идеал женщины». По словам актера, его родительница всегда была очень любящей, внимательной матерью.
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер официально сообщили о разрыве. Звезды постарались сохранить дружеские отношения.
Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 1
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надядевочки,возможно это и неуместно и не тот случай,когда можно эту фразу применить,но мне вспомнился слоган из фильма "Леон",где Жан Рено произносит : "Никогда, слышите,никогда не возвращайтесь туда,где вас предали, локти кусайте,жрите землю,но не возвращайтесь туда..." я это к тому, что ,видимо, Дженифер поняла,что Бен Аффлек весьма нестабильный и ненадежный парень стал и чем дальше тем страшнее прогрессирует деградация
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