Тренды в укладках сезона весна-лето 2017 от Wella

Акцент на текстуру, блеск и объем волос в сочетании со свободой творчества и самовыражения – вот из чего складываются тренды в укладках весны-лета 2017 года, которые к началу сезона сформулировал международный стилист Wella Саша Бройер.

КОНТУРИНГ

Контуринг – это не просто тренд, а еще и набор художественных приемов, которые помогают естественным образом улучшить форму лица вне зависимости от того, какой стиль женщина предпочитает. Этот тренд в первую очередь воспевает природную роскошь и красоту, на достижение которой не нужно тратить много времени, и каждое утро вы без особых усилий будете выглядеть еще лучшей версией себя.



Снежина Кулова

ПОДИУМНЫЕ КОСЫ

На мировых подиумах уже несколько сезонов господствуют косы. Смелые конструкции из кос или более элегантные прически с тонкими акцентами в виде косичек – волосы haute couture в этом сезоне фокусируются на деталях и элементах.

Крупные или мелкие, элегантные или игривые, украшенные дополнительными аксессуарами или просто заплетенные в минималистичном стиле – в этом сезоне косы предлагается использовать в максимальном объеме.



Александра Федорова

ВОЛНЫ С КРАСНОЙ КОВРОВОЙ ДОРОЖКИ

Благодаря укладкам звезд в моду пришли текстурированный удлиненный боб, голливудская волна в стиле 30-х годов и цветовое сочетание платиновых волос по всей длине с темными корнями.

В новом сезоне происходит смешение ретроэстетики и современной чувственности. Голливудская классика – укладка а-ля Вероника Лейк – становится короче, до плеч или вообще превращается в удлиненный боб.



Виктория Моисеева

Ну а укладочные средства Wellaflex из коллекции «Объем и восстановление» идеально зафиксируют любую прическу.

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