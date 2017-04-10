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Тренды в укладках сезона весна-лето 2017 от Wella


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Акцент на текстуру, блеск и объем волос в сочетании со свободой творчества и самовыражения – вот из чего складываются тренды в укладках весны-лета 2017 года, которые к началу сезона сформулировал международный стилист Wella Саша Бройер.

Тренды в укладках сезона весна-лето 2017 от Wella

КОНТУРИНГ

Контуринг – это не просто тренд, а еще и набор художественных приемов, которые помогают естественным образом улучшить форму лица вне зависимости от того, какой стиль женщина предпочитает. Этот тренд в первую очередь воспевает природную роскошь и красоту, на достижение которой не нужно тратить много времени, и каждое утро вы без особых усилий будете выглядеть еще лучшей версией себя.

Тренды в укладках сезона весна-лето 2017 от Wella
Снежина Кулова

ПОДИУМНЫЕ КОСЫ

На мировых подиумах уже несколько сезонов господствуют косы. Смелые конструкции из кос или более элегантные прически с тонкими акцентами в виде косичек – волосы haute couture в этом сезоне фокусируются на деталях и элементах.

Крупные или мелкие, элегантные или игривые, украшенные дополнительными аксессуарами или просто заплетенные в минималистичном стиле – в этом сезоне косы предлагается использовать в максимальном объеме.

Тренды в укладках сезона весна-лето 2017 от Wella
Александра Федорова

ВОЛНЫ С КРАСНОЙ КОВРОВОЙ ДОРОЖКИ

Благодаря укладкам звезд в моду пришли текстурированный удлиненный боб, голливудская волна в стиле 30-х годов и цветовое сочетание платиновых волос по всей длине с темными корнями.

В новом сезоне происходит смешение ретроэстетики и современной чувственности. Голливудская классика – укладка а-ля Вероника Лейк – становится короче, до плеч или вообще превращается в удлиненный боб.

Тренды в укладках сезона весна-лето 2017 от Wella
Виктория Моисеева

Ну а укладочные средства Wellaflex из коллекции «Объем и восстановление» идеально зафиксируют любую прическу.

Тренды в укладках сезона весна-лето 2017 от Wella

 

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0 Не нравится 0 Нравится 10.04.2017 Теги: укладка волос Wella

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