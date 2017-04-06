Экскурсия на производство Ralf Ringer

30 марта 2017 года компания RALF RINGER, крупнейший российский производитель мужской, женской и детской обуви, провела пресс-тур на собственное производство для журналистов глянцевых СМИ и популярных блогеров.

Во время экскурсии на фабрику Ralf Ringer участники получили уникальную возможность познакомиться с историей предприятия, узнать о том, как разрабатываются актуальные коллекции, а также увидеть увлекательный процесс создания обуви с использованием современных технологий и передового европейского оборудования.











В рамках мероприятия эксперты компании - категорийный директор и руководитель технологического отдела Ralf Ringer - рассказали об особенностях изготовления высококачественной обуви для всей семьи, всех нюансах современного производства и создания новых коллеций. Журналисты и блогеры также смогли непосредственно принять участие в производственном процессе.



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