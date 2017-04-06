Шарлиз Терон кокетничает в Париже

Изобразить мегагламурную диву? А потом войти в роль хитрой злодейки? Да без проблем! Шарлиз Терон (Charlize Theron) в прошлом году именно этим и занималась. Причем с успехом. Она блистала в рекламной кампании Dior и играла коварную Сайфер в восьмой части франшизы «Форсаж». И накануне представила картину в Париже.

На премьере в столице Франции актриса появилась в черном брючном костюме и стильных ботильонах. Гладкие волосы, легкая улыбка, изысканный макияж - выглядела Шарлиз, по мнению светских обозревателей, сногсшибательно.

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Ранее Терон не раз снималась в блокбастерах, но впервые блеснула в «Форсаже». По словам актрисы, она обожает франшизу и согласилась на роль отрицательной героини почти что без раздумий.

«Я примеряю противоположные роли, как и все женщины, — говорила звезда в интервью Elle. — Почему-то принято считать, что мы можем быть или матерью, или соблазнительницей. Либо домохозяйкой, либо бизнес-леди. Но это огромная ошибка — слабый пол многогранен! Работа в кино дает мне возможность исследовать человеческую натуру. Роли подчас затрагивают такие глубокие струны моей души, о существовании которых я, ведя «нормальную» жизнь, и не подозревала бы. Я просто люблю истории. Не только разыгрывать их перед камерой, но и на этапе создания сценария. Это всегда глубоко меня трогает и заставляет задуматься».

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Источник фото: Globallookpress.com