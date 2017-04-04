Мел Би обвиняет мужа в насилии и изменах

Несколько месяцев назад она уверяла, что ее брак крепок. В прошлом месяце подала на развод. А теперь бывшая солистка группы Spice Girls Мел Би обвиняет супруга в рукоприкладстве и изменах.

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Ранее уже сообщалось, что, по версии близких друзей артистки, продюсер Стивен Белафонте (Stephen Belafonte), с которым Мел прожила в браке 10 лет, фактически использовал звезду. В понедельник звезда обратилась в суд с требованием оградить ее и ее детей от Белафонте.

По информации портала TMZ, в заявлении Браун сообщает, что Стивен не раз избивал ее. В частности, перед выступлением на Олимпиаде в Лондоне мужчина повалил певицу, несколько раз ударил ее, пытался задушить, разбил губы. В некоторых таблоидах уже появились снимки выступления Мелани, на которых на теле артистки видны синяки.

Кроме того, Браун утверждает, что Белафонте заставлял ее заниматься сексом втроем, что он изменял с няней, угрожал опубликовать домашнее секс-видео. Какое-то время Мелани терпела, опасаясь, что муж испортит ее карьеру, но сейчас не выдержала.

В свою очередь Беллафонте отрицает информацию о насилии, заявляя: «Кое-кто просто хочет выставить меня плохим парнем».

Ранее сообщалось, что артистку всерьез беспокоят возможные притязания мужа на ее состояние, которое оценивается в 40 миллионов долларов.

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Мелани Браун уходит от мужа после драки. По слухам, Мел и ее супруг часто ссорятся и порой доходит до рукоприкладства.

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Источник фото: Globallookpress.com