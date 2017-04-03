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Москва готовится к прощанию с Евтушенко


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«Есть пустота от смерти чувств и от потери горизонта, когда глядишь на горе сонно и сонно радостям ты чужд».

1 апреля в Талсе, США, скончался великий поэт Евгений Евтушенко. Сейчас в США и Москве готовятся к прощанию. По словам помощника поэта, Евгений Александрович будет похоронен в Переделкино 7 или 8 апреля.

Прощание с поэтом пройдет на этой неделе в Талсе. Гражданскую панихиду планируется провести в одном из зданий местного университета, где преподавал поэт. Церемония будет не слишком масштабной - проститься придут друзья, близкие и коллеги. Также состоится отпевание в одной из церквей города.

Прощание с Евтушенко в Москве пройдет предположительно в одном из больших залов. Друг поэта и его издатель Валерий Краснопольский в беседе с журналистами ТАСС сказал, что церемония может пройти в московском Центральном доме литераторов.

Похоронят Евтушенко, согласно последней воле поэта, в Переделкино, недалеко от могилы Бориса Пастернака. По информации «Интерфакса», Переделкинское кладбище закрыто для новых захоронений достаточно давно. Но исключения возможны. Поскольку Переделкино — территория Москвы, вопрос будет рассматривать мэрия города при наличии обращения от родных поэта.

Ранее друг поэта Михаил Моргулис рассказал журналистам о том, что последние годы жизни Евтушенко страдал от онкологии. По словам сына поэта, рак был диагностирован около шести лет назад.

Ранее мы писали:

Похороны Джорджа Майкла провели ночью. Со дня смерти артиста прошло более трех месяцев.​

Скончался Алексей Жарков. Известный артист ушел на 69-м году жизни.​

Скончался Алан Рикман. Он сыграл в десятках картин, вошедших в золотой фонд мирового кинематографа, был любимым артистом нескольких поколений зрителей. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 03.04.2017 Теги: Евгений Евтушенко

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