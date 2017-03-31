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Психологи нашли плюсы плохого секса


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В последнее время многие психологи отмечают, что роль секса в отношениях несколько переоценивается. Мы слишком увлеклись, хотя в целом приключения в постели играют не самую важную роль в отношениях. Более того, неудачный интимный опыт может стать своеобразной основой для достаточно крепких отношений.

Согласно новым данным, идеальный секс - вовсе не главный фактор гармонии между партнерами. Да, сейчас большинство людей в поиске спутника жизни обращают в первую очередь внимание на «совместимость в постели». В противном случае мы подумываем о возможности поиска более подходящего партнера.

Однако по результатам опроса, в котором приняло участие около двух тысяч добровольцев, выяснилось, что плохой секс в большинстве случаев не портит отношения. Большая часть опрошенных сообщила, что они смогли достичь успеха в сексуальных отношениях, просто прислушиваясь друг к другу.

А состояния гармонии достигли те пары, которые сообща искали способы взаимного удовлетворения сексуальных желаний.

Кстати, недавно исследователи Гарвардского университета в США заявили о положительном влиянии на отношения секса на первом свидании.

Ранее мы писали:

Как часто следует заниматься сексом. Ученые определили показатели для счастливого брака.​

Что делать, если стало скучно в отношениях. Скука – самый страшный враг семейной гармонии.

Что делать, если отношения «застыли» и не развиваются. Отношения «застывают» по разным причинам и на разных стадиях. 



0 Не нравится 0 Нравится 31.03.2017 Теги: секс

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Обсуждение 1  

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  • Marana Vilnius
    Какая глупость. Улучшить, конечно, можно. И нужно - если это настоящее чувство. Но обычно когда чувство настоящее, всё так идёт как по маслу. А если нет, то это просто себя насиловать, ведь желание в сексе - на подкорковом уровне, и какими-то стараниями положения не исправить.
    		 31.03.17 14:33
         
    -1
         
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