Отец Фриске снова судится с Шепелевым

Холодная война между семьей Фриске и Дмитрием Шепелевым продолжается. Долгое время стороны судились за право воспитания малыша Платона, но так и не пришли к компромиссу. На днях Владимир Фриске пожаловался на неисполнение Шепелевым решений суда.

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Шепелев забрал сына незадолго до смерти Жанны, и с тех пор родные покойной певицы мальчика практически не видели. В прошлом году Владимир Борисович подал в суд требование позволить ему общаться с мальчиком.

«Есть решение суда, по которому Шепелев обязан нам давать видеть ребенка. Как сказано в решении, "каждую третью субботу раз в месяц с 17.30 до 19.00 в присутствии психолога на нейтральной территории (в местах культурно-массового отдыха)". Но он решения суда не выполняет. Мои адвокаты обращаются в суд с иском, чтобы потребовать от Шепелева не препятствовать свиданиям с внуком», — сообщил мужчина журналистам.

Фриске напомнил, что в следующем месяце Платон отметит четырехлетие. «Мы настаиваем, чтобы нам разрешили лично поздравить Платона! Обратились в органы опеки. Надеюсь, нам пойдут навстречу», - цитирует отца покойной звезды «Комсомольская правда».

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