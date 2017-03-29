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Отец Фриске снова судится с Шепелевым


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Холодная война между семьей Фриске и Дмитрием Шепелевым продолжается. Долгое время стороны судились за право воспитания малыша Платона, но так и не пришли к компромиссу. На днях Владимир Фриске пожаловался на неисполнение Шепелевым решений суда.

Шепелев забрал сына незадолго до смерти Жанны, и с тех пор родные покойной певицы мальчика практически не видели. В прошлом году Владимир Борисович подал в суд требование позволить ему общаться с мальчиком.

«Есть решение суда, по которому Шепелев обязан нам давать видеть ребенка. Как сказано в решении, "каждую третью субботу раз в месяц с 17.30 до 19.00 в присутствии психолога на нейтральной территории (в местах культурно-массового отдыха)". Но он решения суда не выполняет. Мои адвокаты обращаются в суд с иском, чтобы потребовать от Шепелева не препятствовать свиданиям с внуком», — сообщил мужчина журналистам.

Фриске напомнил, что в следующем месяце Платон отметит четырехлетие. «Мы настаиваем, чтобы нам разрешили лично поздравить Платона! Обратились в органы опеки. Надеюсь, нам пойдут навстречу», - цитирует отца покойной звезды «Комсомольская правда».

Ранее мы писали:

Семья Фриске получила возможность общаться с Платоном. Суд частично удовлетворил требования родных покойной певицы.

Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева влюбился. Отец учит Платона премудростям первой любви. 

Дмитрий Шепелев рассказал, как Платон перевернул его жизнь. По словам шоумена, теперь он фактически не принадлежит себе и это ему нравится. 



4 Не нравится 3 Нравится 29.03.2017 Теги: Дмитрий Шепелев

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