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Бар Рафаэли снова готовится к пополнению


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Она сделала головокружительную карьеру в модельном бизнесе. А теперь Бар Рафаэли (Bar Refaeli) занята не менее серьезной и ответственной задачей. Звезда старательно создает большую и дружную семью. И накануне похвасталась большим успехом.

Бар опубликовала в Insta селфи, на котором внимание акцентировано на линию талии. «Что-то готовится...» - написала модель. Подписчики намек поняли сразу и поспешили с поздравлениями.

Надо сказать, малышка Лив, первенец Бар, появилась на свет в августе прошлого года. Модель довольно быстро пришла в форму после родов и через месяц позировала в нижнем белье. По словам Рафаэли, восстановить фигуру не составило для нее особого труда. «Я стараюсь есть здоровую пищу. Мне не приходится себя сдерживать, я просто реально лучше себя чувствую, если ем полезные продукты. Обожаю овощи и мясо на гриле, но избегаю соусов. Иногда я могу позволить себе и десерт, но все уравновешивается здоровой диетой без ущерба фигуре», — рассказывала модель.

Напомним, в сентябре 2015 года Бар вышла замуж за бизнесмена Ади Эзра (Adi Ezra). Для звезды этот брак не стал первым. С 2003 по 2005 год она была замужем за Ариком Вайнштейном (по некоторым данным, Бар вышла замуж, чтобы не проходить службу в армии Израиля).

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0 Не нравится 0 Нравится 29.03.2017 Теги: Бар Рафаэли

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