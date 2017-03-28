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Эмбер Херд сыграет в триллере


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Имя актрисы Эмбер Херд (Amber Heard) в прошлом году частенько было на слуху. Но не в связи с презентацией интересных картин, а в связи со скандальным разводом девушки с кинозвездой Джонни Деппом (Johnny Depp). Сейчас Эмбер старается вернуться к привычной жизни и возобновляет работу над карьерой. И надо сказать - небезуспешно.

Херд досталась одна из ролей в экранизации криминального романа Питера Суонсона «Убить лучше по-доброму».

По сюжету девушка по имени Лили во время продолжительного ночного перелета из Лондона в Бостон знакомится с мужчиной по имени Тед. Попутчики ведут задушевную беседу, и Тед признается, что его брак распадается, а затем шутит, что хотел бы убить свою жену. Но Лили принимает заявление мужчины всерьез и предлагает свою помощь. Можно предположить, что Эмбер сыграет роль Лили.

Кстати, на днях актриса выступила на саммите «Гордость и предубеждение» в Нью-Йорке, посвященном правам секс-меньшинств. В своей речи девушка обратилась ко всем звездам Голливуда с нетрадиционной ориентацией совершить каминг-аут.

«Я убеждена, что если каждый гей в Голливуде, которого я знаю, признается и публично заявит о себе, то вся шумиха вокруг темы с сексуальными меньшинствами утихнет уже через месяц, и после этого ни для кого не будут удивительными отношения между однополыми партнерами», — подчеркнула Херд. Сама Эмбер заявила о своей бисексуальности в 2010 году.

Ранее мы писали:

Эмбер Херд призналась в подделке документов. Суд над актрисой прошел в Австралии. 

Эмбер Херд обвинила Деппа в домашнем насилии. Актриса потребовала запретить Деппу приближаться к ней ближе чем на 100 ярдов. 

Джонни Депп флиртует назло Эмбер Херд. Актер был замечен в компании некоей симпатичной девушки. 

Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 1 Нравится 28.03.2017 Теги: Эмбер Херд

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