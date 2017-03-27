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У Камбербэтча родился второй наследник


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В полку Камбербэтчей прибыло! Как сообщается, известный актер Бенедикт Камбербэтч (Benedict Cumberbatch) и его супруга Софи Хантер (Sophie Hunter) празднуют рождение второго наследника. У пары родился сын, и для мальчика выбрано довольно громкое имя.

Бенедикт старается полностью раскрыться перед камерой, но в личной жизни он предпочитает режим конфиденциальности. По данным прессы, второй сын звезды появился на свет еще в начале марта, но известно об этом стало лишь на днях.

По информации инсайдеров, мальчика назвали «шекспировским» именем Хал. Это прозвище, которым Уильям Шекспир называл юного Генри V в своих пьесах. Стоит отметить, что пока Камбербэтч не торопится с официальными заявлениями.

Напомним, первенец звезды Кристофер (Christopher) родился в июне 2015 года. Камбербэтч не раз подчеркивал, что ему очень нравится быть папой. «Я стал отцом и мужем, причем в правильном порядке, — говорил актер. — И мог бы стать отцом еще нескольких камбербебиков. Это многое значит для меня. У меня есть новая форма жизни, которая нуждается в помощи своего папы, и его мать, которой также требуется помощь иногда. Вот что такое быть родителем, и это не означает, что я могу отказаться от своей работы».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 3 Нравится 27.03.2017 Теги: Бенедикт Камбербэтч

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