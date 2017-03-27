Бузова отпустила бывшего в ад

Ольга Бузова пытается взять себя в руки после развода с Дмитрием Тарасовым. Ведущая переживает разрыв все еще очень болезненно, но надо отдать должное, ведет работу над собой. Недавно Ольга провела символический ритуал «отпущения» бывшего, но, похоже, Бузовой стоит продолжить работу над внутренним конфликтом.

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На днях на одном из телешоу Бузовой преподнесли особый воздушный шар. Шар стал своеобразным символом прошлого Ольги, и ведущей было предложено избавиться от него одним из двух методов: отпустить или уничтожить. Звезда тут же заявила, что предпочитает мирные способы: «Уничтожить — это не мой метод. Хотя мне было бы очень приятно, но я не знаю, что значит уничтожать, гнобить, мстить. Такими методами пользуются другие люди. Я не держу на них зла, потому что это их мнение, их выбор».

Однако отпуская шар, Ольга не сдержалась: «Горите в аду! Ой, я это вслух сказала? В смысле отпускаю вас, будьте счастливы».

Напомним, сейчас у Дмитрия Тарасова бурный роман с обладательницей титула «Вторая вице-мисс Россия — 2014» Анастасией Костенко. Накануне влюбленные опубликовали совместный снимок в Insta, спровоцировав многочисленных поклонников Бузовой на нелестные комментарии.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Мар 26 2017 в 6:51 PDT

Футболист и ведущая реалити-шоу «Дом-2» оформили развод в конце декабря прошлого года.

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