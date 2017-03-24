Жена Казаченко высказалась о его скорой свадьбе

Певец Вадим Казаченко готовится к свадьбе со своим директором Ириной Аманти. Но отнюдь немногие этому рады. Артист сделал публичное предложение подруге на фоне громкого скандала с бывшей женой Ольгой. Недавно девушка родила сына и теперь решила прокомментировать ситуацию.

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В феврале брак Казаченко и Ольги Мельниковой был признан фиктивным. Недавно Мартынова вместе с Катей Гордон подала в суд требование отменить решение. И теперь девушка сообщила в соцсетях о том, что артист действовал не самыми честными методами.

«Сегодня Вадик заявил, что он является свободным человеком, хотя он им является уже давно, ведь иск о признании брака фиктивным он подал еще 10 октября, еще до выхода всей этой истории на публичное поле. И был рассмотрен без моего присутствия. Также Вадик забыл сообщить судье, что я в положении, а свидетелем проходила сожительница Ира. Номер телефона, по которому мне могли сообщить об этом, он почему-то дал свой, а повестки мне приходили на квартиру к Ире Аманти, в то время как Вадик прекрасно знал, что он «оставил меня в покое» в доме у мамы, и прекрасно знал адрес моего проживания, где бывал неоднократно и сидел за семейным столом», — написала девушка в Insta. По мнению Ольги, Аманти до неприличия сильно торопится в загс.

«Я не против их свадьбы, так вдруг Вадим и сейчас "не в себе" и "не ведает что делает", на месте Иры я не стала бы ему доверять. <...>. Зато Вадик потом может прийти и сказать, что хочет у нас жить и любит теперь снова нас, поэтому я за него хотя бы буду спокойна, что он не останется бомжом и не захочет вернуться обратно».

Девушка уточнила, что Казаченко известно о рождении малыша. «Хотелось бы также отметить, что Вадик узнал о рождении ребенка от своего адвоката, на заседании по алиментам несколько дней назад, который во всех подробностях сфотографировал свидетельство о рождении, где написан в том числе пол».

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