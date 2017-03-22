Гордон рассказала о ребенке Казаченко

На прошлой неделе бывшая жена Вадима Казаченко Ольга Мартынова родила первенца. Пока сама Ольга, которая уверяет, что малыш зачат от певца, не спешит с комментариями. Сам Казаченко экс-супругу игнорирует, более того, недавно публично сделал предложение руки и сердца возлюбленной Ирине Аманти. И теперь ситуацию решила прокомментировать Катя Гордон, которая представляет интересы Мартыновой.

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Гордон подтвердила информацию о рождении ребенка и резко высказалась в адрес Вадима. «Насколько я знаю, певец ничего не сделал в день, когда его супруга родила – не позвонил и не поздравил. Зато устроил пошлое, на мой взгляд, предложение руки и сердца своему директору Ирине Аманти. Мне кажется, что мужчина, который так поступает, пока его жена рожает, не очень хороший человек».

Впрочем, Катя надеется, что артист забудет о конфликте и признает малыша своим ребенком. «Хочется обратиться к Вадиму Казаченко. Ребят, давайте все вместе оставим стыдную попытку пожениться. Не будем усложнять ребенку жизнь, который стараниями Казаченко может получить прочерк в графе «отец» в свидетельстве о рождении. Давайте просто порадуемся новой жизни, тем более, что это - прекрасная возможность помириться. Все же можно сделать по-человечески. Я предлагаю порадоваться, что у Вадима и Ольги Казаченко родился ребенок», — цитирует Starhit Гордон.

Напомним, в прошлом месяце брак Казаченко и Мартыновой был признан фиктивным. Сейчас Гордон добивается отмены решения суда.

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