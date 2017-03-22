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Апина похвасталась эротичным фото


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Алена Апина наносит ответный удар недоброжелателям. На протяжении двух месяцев публика обсуждала откровенный клип на песню «Близость», и многие советовали 52-летней артистке быть поскромнее. Но Алена ни в какую.

Сегодня артистка опубликовала эротичный снимок - обнаженная артистка с обнаженным мужчиной в постели. «Доброе утро! Ничего личного! Просто кино! И Спасибо за вчерашний трудный день! "Девушка Бонда"», — написала Алена и поблагодарила режиссера Аслана Ахмадова и оператора.

Подписчики артистки в легком шоке: «Оу... Красиво лежите)))) Умом понимаешь, что просто кино, а смотрится-то все равно внушительно так... В общем, это очень круто!!! Очень смело!», «Обалдеть!)))) Не, ну все равно круто!)))», «Ну Апина, так Апина... Я молчу. Думаю....», «Ааааа, вау, какая офигенная, прям дух захватывает!!!! Ждём премьеру!!!»

Днем ранее Апина предупреждала: «Вы должны пожелать мне огромного ни пуха ни пера! Завтра снимаем «Девушку Бонда». Второй шаг намного сложнее первого. И именно от него зависит, нужен ли будет третий! Завтра буду выкладывать сводки с фронта!.. Аслан сказал, что «Близость» – это были цветочки… Вперед!»

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    Рисунок
    Как вам снимок Алены?

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Алена Апина показала эротику. Звезда похвасталась эффектной фотосессией.​

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0 Не нравится 0 Нравится 22.03.2017 Теги: Алена Апина

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