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Анита Цой поддержала Юлию Самойлову


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В Сети идет бурное обсуждение предстоящего участия в конкурсе «Евровидение» певицы Юлии Самойловой. Дискуссия разворачивается довольно острая, при этом многие артисты стараются поддержать девушку. И одной из первых с вдохновляющим напутствием выступила Анита Цой.

По мнению Аниты, у Самойловой прекрасный вокал и неплохие шансы на победу. «Неважно, что говорят и пишут. Если выпал твой единственный шанс, используй его! Инвалидность - не порок, а в данном случае преимущество, ведь ты уже в игре, детка! А поешь ты здорово. Готовься на 200% и только вперед! С открытым и бесстрашным сердцем, с любовью к песне и к людям! Ни пуха», — пишет Цой.

 

Сама Юлия настроена оптимистично и благодарит всех, кто старается ее поддержать. «Спасибо всем, кто пишет, кто поддерживает, кто, несмотря на расстояния, рядом со мной! Спасибо всем за добрые слова в мой адрес, очень много таких теплых писем приходит! Я их читаю и улыбаюсь. СПАСИБО, ДРУЗЬЯ».

На расспросы журналистов, не беспокоит ли ее возможное предвзятое отношение к России на конкурсе, Самойлова ответила: «Я об этом не думаю. Я переживаю за хорошее исполнение песни. И думаю только о том, чтобы достойно выступить».

А вы поддерживаете артистку?

Напомним, Юлия родилась в Республике Коми, в 13 лет ей поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия Вердинга-Гофмана». Самойлова инвалид первой группы, она передвигается в коляске. В одном из интервью девушка обмолвилась, что причиной ухудшения ее состояния могла стать неудачная прививка от полиомиелита.

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0 Не нравится 0 Нравится 14.03.2017 Теги: Евровидение

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