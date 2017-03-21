Беременная Натали Портман снялась под водой
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Натали Портман (Natalie Portman) не из тех, кто прибегает к дешевым трюкам для поднятия рейтингов популярности. И тем не менее актриса не прочь иной раз удивить. В конце февраля звезда родила дочь, но незадолго до родов согласилась принять участие в довольно рискованных (для беременной) съемках.
Певец Джеймс Блейк (James Blake) презентовал видео на песню My Willing Heart. И главной героиней клипа стала беременная Портман. Многие поклонники актрисы уже назвали ролик произведением искусства. И действительно, Натали выглядит словно героиня сказки. А съемки плавания беременной актрисы под водой заслуживают отдельного восхищения. Режиссером выступила Анна Роуз Холмер.
Публика не скупится на выражения восторга: «Натали великолепна!», «Потрясающая работа!», «Публика разделилась на два лагеря: те, кто считает Натали самой красивой женщиной в мире, и те, кто считает Портман самой красивой женщиной Вселенной».
Напомним, в конце февраля актриса родила дочь Амалию. Девочка стала вторым ребенком звезды и французского хореографа Бенжамена Мильпье (Benjamin Millepied). Супруги также воспитывают шестилетнего сына Алефа.
Ранее мы писали:Натали Портман не любит соцсети. В отличие от коллег она нечасто посещает светские мероприятия, не ведет блоги в соцсетях и совершенно спокойно относится к рейтингам.
Натали Портман: «Все мечтают жить в Париже». Актриса переехала с супругом в столицу Франции.
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