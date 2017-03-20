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«Селфи с судьбой» Татьяны Устиновой: ряженые срывают маски


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Жизнь российской глубинки — частая тема в произведениях Татьяны Устиновой.  Забросить героя в далекую провинцию, окружить сельским колоритом и яркими народными типажами — все это автор, со свойственной ей теплотой и юмором, проделывает и в новой книге «Селфи с судьбой».

«Селфи с судьбой» Татьяны Устиновой: ряженые срывают маски

Село Сокольничье Ярославской губернии — тихое местечко, облюбованное туристами. Однажды, средь бела дня, в магазине «Народный промысел» кто-то убивает женщину — известную меценатку Лилию Петровну. В убийстве обвиняют пьянчужку Петровича, который бродил поблизости, и дело считается закрытым. Но директор местного дома творчества, друживший с Лилией Петровной, не верит в виновность Петровича. Из Москвы он вызывает Илью Субботина — профессора физики, который любит на досуге разгадывать преступления. Илье кажется, что дело не стоит выеденного яйца — нужно лишь поговорить с местными, каждый из которых что-то видел, выяснить истину, получить за работу деньги и уехать домой.

Однако Илья сталкивается с трудностями: жители Сокольничьего, такие простые на первый взгляд, скрывают множество тайн — и совершенно не собираются делиться ими с приезжим профессором. Для того чтобы выяснить, какие секреты относятся к убийству, а какие — нет, Илье предстоит разгадать их все.   

«Кто скрывается под маской, друг или враг? Или не друг и не враг, а просто разухабистые деревенские ряженые, и маски сработаны так себе, на скорую руку, и вскоре соломенные волосы отвалятся и отклеятся носы из папье-маше?..» — этот вопрос преследует героя на протяжении всей книги.

Но и сам он не спешит открываться людям. «Вы писатель?» — спрашивают у него. «Писатель», — соглашается Субботин. «Вы лгун», — провоцируют его на откровенность. «Может, и лгун», — не спешит спорить Илья. В конце концов, какая разница, что думают окружающие? Сам он думает только о деле. О деле — и почему-то об удивительных глазах своей новой знакомой… Что скрывает она?


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0 Не нравится 0 Нравится 20.03.2017 Теги: книги татьяна устинова

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