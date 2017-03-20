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Разин готовится к свадьбе сына


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Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин пытается прийти в себя после смерти сына Александра. На прошлой неделе состоялись похороны юноши, внезапно скончавшегося от сердечного приступа. Разин очень тяжело переживает утрату ребенка, но старается держаться и не замыкаться в себе.

Сейчас продюсер пытается переключиться на старшего сына. Старший сын Разина Илья начинает подготовку к свадьбе. 32-летний мужчина, который работает стилистом в Санкт-Петербурге, в прошлом году обручился с моделью по имени Елизавета. В конце лета пара планирует сочетаться браком.

«В августе Илья женится, — рассказала подруга продюсера Наталья Грозовская изданию Starhit. – Андрей надеется, что у Илюши будет много внуков и они помогут восстановиться после такого сильного потрясения и горя».

Напомним, долгое время Разин даже не знал о существовании старшего сына. С наследником он познакомился в 2003 году. Продюсеру удалось найти общий язык с Ильей, по словам знакомых, старший сын Андрея прекрасно общался не только с отцом, но и со сводным братом Александром.

Напомним, Александр скоропостижно скончался 10 марта. Во время вечерней прогулки с девушкой молодому человеку внезапно стало плохо.  По данным Life, у Александра был обнаружен порок сердца. Заболевание протекало бессимптомно. 

Ранее мы писали:

Самые яркие отечественные исполнители восьмидесятых. Многие из них продолжают нас радовать. 

Андрей Разин подрался с сотрудниками телеканала НТВ. Скандал на телешоу.

Андрей Разин женится. Избранницей Андрея стала его давняя подруга, в прошлом солистка «Ласкового мая» Наталья Грозовская.



0 Не нравится 0 Нравится 20.03.2017 Теги: Андрей Разин

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