Разин готовится к свадьбе сына
0 0
Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин пытается прийти в себя после смерти сына Александра. На прошлой неделе состоялись похороны юноши, внезапно скончавшегося от сердечного приступа. Разин очень тяжело переживает утрату ребенка, но старается держаться и не замыкаться в себе.
Сейчас продюсер пытается переключиться на старшего сына. Старший сын Разина Илья начинает подготовку к свадьбе. 32-летний мужчина, который работает стилистом в Санкт-Петербурге, в прошлом году обручился с моделью по имени Елизавета. В конце лета пара планирует сочетаться браком.
«В августе Илья женится, — рассказала подруга продюсера Наталья Грозовская изданию Starhit. – Андрей надеется, что у Илюши будет много внуков и они помогут восстановиться после такого сильного потрясения и горя».
Напомним, долгое время Разин даже не знал о существовании старшего сына. С наследником он познакомился в 2003 году. Продюсеру удалось найти общий язык с Ильей, по словам знакомых, старший сын Андрея прекрасно общался не только с отцом, но и со сводным братом Александром.
Напомним, Александр скоропостижно скончался 10 марта. Во время вечерней прогулки с девушкой молодому человеку внезапно стало плохо. По данным Life, у Александра был обнаружен порок сердца. Заболевание протекало бессимптомно.
Ранее мы писали:
Самые яркие отечественные исполнители восьмидесятых. Многие из них продолжают нас радовать.
Андрей Разин подрался с сотрудниками телеканала НТВ. Скандал на телешоу.
Андрей Разин женится. Избранницей Андрея стала его давняя подруга, в прошлом солистка «Ласкового мая» Наталья Грозовская.