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Мелания Трамп готовится к переезду в Белый дом


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В Белом доме начинается подготовка к переезду первой леди США. Как стало известно, Мелания Трамп (Melania Trump) вместе с сыном Бэрроном (Barron) планирует переехать в Вашингтон в июне. Пока же члены семьи американского президента большую часть времени проводят в Нью-Йорке.

На днях Бэррон повидался с отцом в Белом доме. Говорят, встреча была весьма теплой и президент признался, что скучает по сыну. Тем не менее еще несколько месяцев мальчик вместе с матерью проведет вдали от папы - юный Трамп учится в частной школе, расположенной в районе Верхний Вест-Сайд, Нью-Йорк, и семья планирует воссоединиться в июне, по окончании учебного года.

«Мелания может переехать к мужу в любой момент, но они будут поступать так, как будет лучше для Бэррона», – сообщал ранее инсайдер. Дональд Трамп также пояснял, что ничего необычного в сложившейся ситуации не видит и на одиночество пожаловаться не может.

Тем временем специально для первой леди разработана особая логистика «лимузин-вертолет-частный самолет» для маршрута Нью-Йорк - Вашингтон. В итоге на дорогу от Пятой авеню до Белого дома Мелания тратит всего 90 минут.

Ранее мы писали:

Иванка Трамп может получить работу в Белом доме. Дональд Трамп отметил способности дочери.

Мелания Трамп любит проводить время с сыном. По мнению дамы, если постоянно дарить материнскую любовь и тепло, ребенок растет не капризным и быстро развивается. 

Божена Рынска раскритиковала первую леди США. Колумнистка язвительно отозвалась о стиле Мелании Трамп.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 18.03.2017 Теги: Мелания Трамп

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