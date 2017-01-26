Иванка Трамп может получить работу в Белом доме

В Белом доме грядут серьезные кадровые перестановки. И один из важных постов в администрации нового президента США может занять его дочь. Об это заявил сам Дональд Трамп (Donald Trump).









Почти неделю светские и модные обозреватели оживленно спорили, кто эффектнее выглядел на инаугурационном балу - Мелания (Melania) или Иванка (Ivanka)? Впрочем, саму Иванку подобные вопросы волнуют мало - она метит выше.

По словам Трампа, не исключено, что его дочь займет один из постов в Белом доме. «Ее муж Джаред (Кушнер) очень умный хороший парень, он в офисе. Надо подождать и посмотреть, что будет дальше. Она — очень особенный человек, у нее такая квалификация, какую вы только можете иметь. Я сейчас ничего не исключаю, никакую возможность», — сказал президент журналистам.

Напомним, 35-летняя Иванка сейчас занимает должность вице-президента в отцовской компании Trump Entertainment. Ее муж занял пост старшего советника в Белом доме. Джаред Кушнер будет заниматься вопросами торговых договоров и следить за ситуацией на Ближнем Востоке.

Ранее группа демократов палаты представителей конгресса США потребовала от генпрокурора США и управления по этике оценить законность назначения зятя Трампа советником президента.

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Источник фото: Globallookpress.com