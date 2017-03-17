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73-летний американец внезапно стал любимцем женщин


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Никогда не поздно подумать об устройстве личной жизни. Даже если вам немного за 70. Более того, любое неудачное свидание может принести популярность в соцсетях. Так, у 73-летнего Джима Морони (Jim Moroney) из Калифорнии сейчас нет отбоя от поклонниц. 

Мужчина неожиданно стал звездой соцсетей после неудачного свидания. Пообщавшись с одной из женщин на сайте знакомств, Морони пригласил даму на свидание и довольно основательно подготовился к встрече. Он купил себе новый свитер, хотел порадовать женщину цветами и шоколадом. Но... Дама  не пришла.

Расстроенный Джим поехал к внучке, чтобы отдать ей цветы с шоколадом, а девушка опубликовала пост о дедушке в Twitter. «Мне было так жаль его, я постаралась, чтобы он почувствовал себя комфортно в нашем доме, и сказала, что люблю его», — написала девушка, опубликовав фото 73-летнего мужчины.

Запись собрала больше семи тысяч ретвитов и десятки тысяч лайков. Публика сочувствовала Джиму, некоторые называли не явившуюся женщину жестокой, были и те, кто предложил "серьезно поговорить с обманщицей". Многие отметили, что мужчина прекрасно выглядит, и вскоре Морони буквально засыпали приглашениями на свидание.

Джим несколько ошеломлен случившимся, но уже пообещал собраться с духом и снова сходить на встречу с одной из своих поклонниц.

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    Рисунок
    Как вы думаете, можно устроить личную жизнь после 70 лет?

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0 Не нравится 0 Нравится 17.03.2017 Теги: свидание

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