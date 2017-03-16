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Сиенна Миллер объяснила, как дружить с экс-бойфрендами


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Разрыв с любимым человеком - это обычно больно. Даже если чувства остыли и кажется, что каждому пора идти своим путем. Но вовсе необязательно сжигать за собой мосты. Дружба с бывшим партнером вполне возможна. На этом настаивает Сиенна Миллер (Sienna Miller).

Два года назад актриса рассталась с музыкантом Томом Старриджем (Tom Sturridge). Артистам удалось сохранить достаточно теплые отношения, и сейчас они воспитывают 4-летнюю дочь Марлоу. Поползли даже слухи о воссоединении, но Сиенна уверяет, что это не так.

«Думаю, при разрыве одна из сторон может оказаться немного жестокой. По крайней мере, обычно так считается. Но на самом деле в том, что вы предпочитаете не быть рядом с этим человеком, нет ничего ужасного, — рассуждает звезда в интервью Harper’s Bazaar. — Мы (с Томом) не живем вместе, как говорят. Но мы проводим почти половину нашего свободного времени вместе».

«Это прекрасно. Это очень хорошо для нашей дочери. У нее двое любящих родителей, которые остались друзьями. Том, определенно, мой самый лучший друг», — добавила Миллер.

Напомним, со Старриджем звезда встречалась с 2011 года, в 2012 году подарила любимому дочь.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 16.03.2017 Теги: Сиенна Миллер

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