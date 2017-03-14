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Определена причина смерти Александра Разина


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На прошлой неделе в семье Андрея Разина произошла трагедия. Скончался младший сын звезды - 16-летний Александр. Накануне стала известна причина смерти юноши.

Александр скоропостижно скончался 10 марта. Во время вечерней прогулки с девушкой молодому человеку внезапно стало плохо. Оказавшийся рядом нейрохирург Алексей Кащеев пытался реанимировать парня, ему дважды удалось восстановить сердечный ритм. Скорая доставила юношу в больницу в состоянии клинической смерти. Спасти не удалось.

Вчера была проведена экспертиза. По данным Life, у Александра был обнаружен порок сердца. Причем заболевание протекало бессимптомно. По словам близких Саши, у него не было проблем со здоровьем. Молодой человек занимался борьбой и плаванием.

«Моя боль утраты невыносима. Всем близким выражаю благодарность за соболезнования и поддержку», – написал Разин. По некоторым данным, продюсер не может поверить в случившееся.

Сегодня, 14 марта, на Троекуровском кладбище пройдет прощание с Александром. Там же он будет похоронен.

Ранее мы писали:

Наргиз потрясена смертью Давидяна. Коллеги скорбят по артисту. ​

Самые яркие отечественные исполнители восьмидесятых. Многие из них продолжают нас радовать. 

Андрей Разин подрался с сотрудниками телеканала НТВ. Скандал на телешоу.


4 Не нравится 9 Нравится 14.03.2017 Теги: Андрей Разин

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