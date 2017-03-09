Александр Овечкин готовится к пополнению

Хоккеист Александр Овечкин - мужчина, несомненно, счастливый. Слава, карьера, красивая и нежная жена. Для полной идиллии не хватает наследника. И лучше нескольких. И сегодня появились сообщения о подготовке хоккеиста к пополнению.

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Как сообщило издание Life, супруга Александра Анастасия Шубская находится в интересном положении. Мать девушки, звезда кино Вера Глаголева на расспросы журналистов осторожно ответила: «Наверное, Настю можно поздравить». Более того, уточнялось, что Шубская на третьем месяце беременности.

Поклонники уже принялись поздравлять счастливую пару, но... Как выяснилось, с поздравлениями пока торопиться не стоит. «Я, если честно, была уверена, что Life публикуют проверенную и достоверную информацию, что ж, видимо, не всегда», — заявила Анастасия.

Напомним, хоккеист сделал предложение девушке в сентябре 2015 года. Радостным событием Овечкин поделился в социальных сетях. «Сказала "да"», — сообщил подписчикам спортсмен. Сейчас пара живет в США. По словам Анастасии, ей нравится Вашингтон, в отличие от шумного и беспокойного Нью-Йорка.

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