Адель плевать на критику

Слава - это не только восхищение и миллионы алых роз от поклонников. И не все проходят испытания «медными трубами». Но с певицы Адель (Adele) можно брать пример. На насмешливые замечания по поводу внешнего вида звезда реагирует с завидным достоинством.

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На протяжении нескольких недель Адель задорно высмеивали в соцсетях. Интернет-тролли называли звезду «невестой Шрека» - за зеленый наряд, в котором артистка блеснула на церемонии «Грэмми». Певица сначала не обращала внимания, а теперь пояснила, что ее не волнуют подобные выпады. «Плевать. Это было платье от Givenchy, а они могут болтать что угодно», — заявила звезда, получившая на церемонии пять наград, в том числе премию в номинации «Песня года» (Hello).

Адель добавила, что ей пришлось поработать над собой, чтобы блеснуть в том самом наряде. «Я тренировалась. Очевидно, что я крупная дама и люблю поесть, но я занималась дважды в день, чтобы влезть в это платье, потому что оно было довольно узким».

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​Адель лишили прямого доступа к соцсетям. В свое время звезда немного похулиганила.

Адель ставит рекорд. Клип на песню Hello пользуется бешеной популярностью.

Источник фото: Globallookpress.com