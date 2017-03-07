Джигурда уговаривает Анисину на третьего ребенка
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Никита Джигурда - мужчина весьма целеустремленный. И упорный. В прошлом году фигуристка Марина Анисина подала на развод с бардом, но после расторжения брака Никите удалось добиться аннулирования решения о разводе. Недавно Джигурда все же согласился дать Марине развод. Но теперь, кажется, снова передумал.
Никита готов на все, чтобы вернуть жену. Он верит в брак и семью. Более того, готов попытаться уговорить Марину на рождение третьего наследника.
«У меня далеко идущие планы. Я хочу уговорить Марину забрать заявление о разводе. Подал апелляцию на решение суда. Назначено новое слушание - на 17 марта. Между прочим, мы венчаны с Мариной. И священник, который нас венчал, а потом крестил нашего сына, сказал, что у нас будет третий ребенок. И я хочу предложить Марине родить третьего малыша. У меня так в жизни: многое, что я предчувствую, сбывается», - рассказал шоумен в новом интервью «Комсомольской правде».
Тем временем адвокат Анисиной Сергей Жорин обмолвился, что не советует своей клиентке воссоединяться с мужем. «Любой контакт с ним для Марины оборачивается как минимум потерями для ее репутации, а как максимум такие отношения могут быть опасны физически - потому что он подвержен сменам настроения и непредсказуем».
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Почему Анисина подала на развод? Жорин обмолвился о проблемах с психикой Джигурды.Джигурде обещан обряд экзорцизма. Бард скандалит с адвокатом жены.
Никита Джигурда разозлил жену. Анисина избила мужа сковородкой.
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Обсуждение 4
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Marana VilniusЕго бы с Бузовой свести. И тогда все издания писали бы исключительно про эту пару, остальным - ноль внимания.
07.03.17 15:26
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Micha PiterИ ведь уговорит же:)) Оба хороши :)))
07.03.17 10:35
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50/50после всего, что она наговорила про их брак, соединиться захочет только психбольной)) и этому психбольному буквально нечего есть, наверное)) какой же он продажный, этот "бард и диссидент"))
07.03.17 10:26