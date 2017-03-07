Джигурда уговаривает Анисину на третьего ребенка

Никита Джигурда - мужчина весьма целеустремленный. И упорный. В прошлом году фигуристка Марина Анисина подала на развод с бардом, но после расторжения брака Никите удалось добиться аннулирования решения о разводе. Недавно Джигурда все же согласился дать Марине развод. Но теперь, кажется, снова передумал.

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Никита готов на все, чтобы вернуть жену. Он верит в брак и семью. Более того, готов попытаться уговорить Марину на рождение третьего наследника.

«У меня далеко идущие планы. Я хочу уговорить Марину забрать заявление о разводе. Подал апелляцию на решение суда. Назначено новое слушание - на 17 марта. Между прочим, мы венчаны с Мариной. И священник, который нас венчал, а потом крестил нашего сына, сказал, что у нас будет третий ребенок. И я хочу предложить Марине родить третьего малыша. У меня так в жизни: многое, что я предчувствую, сбывается», - рассказал шоумен в новом интервью «Комсомольской правде».

Тем временем адвокат Анисиной Сергей Жорин обмолвился, что не советует своей клиентке воссоединяться с мужем. «Любой контакт с ним для Марины оборачивается как минимум потерями для ее репутации, а как максимум такие отношения могут быть опасны физически - потому что он подвержен сменам настроения и непредсказуем».

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