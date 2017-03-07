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Анна Курникова отметит праздник в Мексике


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В России весна только-только вступает в свои права, а бывшая звезда корта Анна Курникова уже наслаждается солнцем. Вместе со своим возлюбленным Энрике Иглесиасом девушка отправилась в Мексику. И судя по фотографиям в Insta, звездная пара прекрасно проводит время.

Накануне Курникова опубликовала снимок на фоне океана. Выглядит девушка прекрасно, и подписчики сразу же поспешили с комплиментами и поздравлениями с наступающим праздником.

Многие поклонники заметили, что сейчас Анна производит впечатление по-настоящему счастливой девушки. И что любопытно, сама Курникова недавно признавалась, что она долгое время пыталась научиться искусству расслабления.

Дело в том, что, как и у многих спортсменок, у девушки была склонность к железной дисциплине. «Такой жесткой, что иногда я даже заставляю себя немножко расслабиться, отпустить, сделать глубокий вдох. Я человек очень обязательный, иногда даже чересчур. И еще я - живчик, у меня много энергии, мои замечательные родители приучили меня прямо-таки к армейскому порядку. Я выросла в обыкновенной, средней семье и привыкла бороться за все, что мне достается. Я знаю, что ничего не падает с неба. Чтобы что-то хорошее получилось, нельзя лежать на диване и ждать».

Ранее мы писали:

Анна Курникова: «Я стала знаменитой не из-за внешности». По мнению спортсменки, если бы не ее восьмое место в топ-10 ракеток мира, на нее мало бы кто посмотрел. 

Анна Курникова рассказала о планах стать мамой. Звезда планирует наследников. 

Энрике Иглесиас: «Брак не имеет значения». По словам артиста, Анна слишком умна, чтобы выйти за него замуж. 


0 Не нравится 2 Нравится 07.03.2017 Теги: Анна Курникова

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