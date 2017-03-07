Анна Курникова отметит праздник в Мексике

В России весна только-только вступает в свои права, а бывшая звезда корта Анна Курникова уже наслаждается солнцем. Вместе со своим возлюбленным Энрике Иглесиасом девушка отправилась в Мексику. И судя по фотографиям в Insta, звездная пара прекрасно проводит время.

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Накануне Курникова опубликовала снимок на фоне океана. Выглядит девушка прекрасно, и подписчики сразу же поспешили с комплиментами и поздравлениями с наступающим праздником.

Многие поклонники заметили, что сейчас Анна производит впечатление по-настоящему счастливой девушки. И что любопытно, сама Курникова недавно признавалась, что она долгое время пыталась научиться искусству расслабления.

Дело в том, что, как и у многих спортсменок, у девушки была склонность к железной дисциплине. «Такой жесткой, что иногда я даже заставляю себя немножко расслабиться, отпустить, сделать глубокий вдох. Я человек очень обязательный, иногда даже чересчур. И еще я - живчик, у меня много энергии, мои замечательные родители приучили меня прямо-таки к армейскому порядку. Я выросла в обыкновенной, средней семье и привыкла бороться за все, что мне достается. Я знаю, что ничего не падает с неба. Чтобы что-то хорошее получилось, нельзя лежать на диване и ждать».

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