Всемирный день журавля 2025: традиции и экологическое значение

Экологические праздники особенно важны, поскольку направлены на то, чтобы привлечь внимание как можно большего количества людей к проблемам в сфере природы. К их числу относится и Всемирный день журавля, который в 2025 году, как и в предыдущие годы, будет посвящен этой разновидности птиц, занесенных в Красную книгу. В этой статье Клео.ру расскажет об истории и традициях данного торжества, а также приведет примеры того, как журавли отражаются в культуре и символике.

Когда отмечается Всемирный день журавля в 2025 году

Дата этого праздника является плавающей и припадает на второе воскресенье сентября. В этом году торжество отметят 14 числа этого месяца. В праздновании принимают участие многие страны, в том числе и Россия. В этот день особое значение отводится проблеме снижения популяции этой редкой разновидности птиц. Принять участие в отмечании смогут как профессионалы – экологи, так и все те люди, кто неравнодушен к данной проблеме.





История и традиции праздника

Журавли – это пернатые, ведущие свою историю с очень давних времен, уходящих еще в период динозавров. Родиной этих птиц признана Северная Америка, из данного места состоялась их миграция в Азию, впоследствии в Австралию и Африку. В наши дни популяция этих пернатых наблюдается практически по всему миру. Птицы предпочитают выбирать в качестве мест для зимовки западную часть Индии, а также Иран.

В мире известны 15 разновидностей журавлей, при этом в России можно увидеть семь из них. Определенные виды занесены в Красную книгу. В настоящее время птиц взяли под защиту закона. Однако в некоторых государствах продолжают охотиться на пролетных журавлей.

День журавля появился в 2002 году, родиной данного праздника является США. Экологи, занимающиеся изучением американского журавля, были обеспокоены вероятностью исчезновения его вида, поэтому прибегли к такой мере как подкладывание яиц этих птиц в гнезда других разновидностей журавлей. В итоге настал день, когда на гнездование смог улететь выводок. Эта дата была взята за основу при основании праздника, посвященного журавлям.

Традиции Дня журавля заключаются в организации всевозможных фестивалей, конкурсов, выставок фотографий. Также проводятся экскурсии к местам, где скапливаются птицы. Принять участие в данном мероприятии может любой желающий, его целью является подсчет пернатых, собирающихся в скором времени совершить перелет.





Журавль в культуре и символике

Символ журавля присутствует в культурах разных стран с давних времен, при этом данной птице отводится особое значение. В Древнем Египте журавль был известен как "птица солнца". В древних восточных преданиях говорится о том, что души людей после их ухода в мир иной приобретают вид птиц.

В мифологии Китая журавли упоминаются как посредники между двумя мирами: живых и умерших. Считалось, что этих птиц отправляли на землю боги, давая им особые поручения. Поверье говорит о том, что журавли чаще всего появлялись в виде служителей храмов или бедных странников. При этом таких людей отличал особый проницательный взгляд.

Пара журавлей – распространенный символ любви и верности, присутствующий на разнообразных сувенирах. В Японии эта птица считается священной и означает долголетие.

Со счастьем и радостью ассоциировали журавлей на Руси. Наши предки считали, что увидеть весной пару этих птиц в небе предвещает скорую свадьбу.





Подведем итог

Всемирный день журавля в 2025 году – это экологический праздник, направленный на то, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме сокращения численности этих птиц. Обязательно посетите в этот день тематические мероприятия – фотовыставки, фестивали и экскурсии.