Церковное новолетие 2025: история, традиции и приметы праздника

Христианские праздники имеют собственную историю, которую зачастую довольно непросто понять человеку, не сильно осведомленному в особенностях религиозных традиций. Торжества имеют определенную очередность, а их порядок ведется от Церковного новолетия, которое в 2025 году, как и в предыдущие годы, будет знаменовать начало нового церковного года. В этой статье Клео.ру расскажет об истории данного праздника, православных традициях, которые его сопровождают, а также о народных обычаях и приметах, связанных с этим днем.

Когда отмечается церковное новолетие в 2025 году

Для праздника установлена фиксированная дата, которая припадает на 14 сентября. Именно с этого момента и ведет начало церковный новый год. Ранее применялся старый стиль, и дата обозначалась 1 сентября. Первый религиозный праздник, который отметят христиане после 14 сентября – это Рождество Пресвятой Богородицы, выпадает на 21 сентября. Завершением церковного года станет Успение Пресвятой Богородицы, которое отмечают 28 августа.





История праздника

Торжество имеет давнюю историю появления, которая уходит корнями во времена Римской империи, когда был установлен индикт – период, длящийся несколько лет, по завершению которого осуществлялся сбор налогов с населения. В 462 году определили начало индикта, которое припадало на 1 сентября. При этом сбор налогов происходил один раз в 15 лет. В 537 году начало нового года, обозначенное 1 сентября, было утверждено императором Юстинианом. Впоследствии греки стали употреблять слово "индикт" для обозначения как года, так и лета. Благодаря этому такие термины как "новогодие" и "новолетие" стали синонимами. В период христианской церкви новолетию был присвоен статус религиозного праздника, а его датой сделали 1 сентября. Торжество отличалось тем, что верующие могли обратиться с просьбой к Богу, чтобы получить для себя благословение в предстоящем году.

В православии новолетие стали отмечать в конце Х столетия, когда состоялось Крещение Руси. Датой праздник и началом церковного календаря стало 1 сентября, в то время как гражданский календарь брал начало с 1 марта. В 1492 году было принято решение об учреждении единого начала нового года на Руси – 1 сентября. Торжество сопровождалось масштабными народными гуляниями и развлечениями.

В 1700 году произошло историческое событие – перенос начала нового года на 1 января, об этом распорядился Петр I. Однако новолетие сохраняло статус церковного праздника, а его традиции сохранились до наших дней.





Православные традиции

В христианстве данное торжество сопровождается определенными традициями. Одной из них является проведение великой вечерни накануне праздника. На ней происходит чтение книги пророка Исайи. Предание гласит о том, что Иисус в этот день посетил синагогу Назарета, и в этот момент прозвучали такие слова Христа: "Нарещи лето господне приятно", знаменующие в православии новолетие. Также проводятся утреня и литургии. Все богослужения сопровождаются песнопениями и евангельскими чтениями.





Народные обычаи и приметы

Новолетие – праздник, для которого свойственны не только церковные, но и народные традиции, многие из которых берут истоки еще со времен язычества. В этот день принято почитать преподобного Симеона, прославившегося умением лечить болезни души и тела. Кроме того, дата приурочена к началу "бабьего лета". Люди встречали в этот день осень, проводя особый обряд "Осенины". Он заключался в разведении огня, добываемого с путем трения сухого дерева. После его использовали для растопки печей в домах и банях.

О приходе Нового лета возвещал колокольный звон. В этот момент крестьяне произносили слова благодарности уходящему году и просили хорошего урожая у нового года. Праздник сопровождался и развлечениями: разжиганием огромного костра, у которого водили хороводы, организовывали состязания, пели песни. Уют семейному столу в этот день придавала каравай, испеченный хозяйками, а интерьер украшали рябиной.





Итог

Церковное новолетие в 2025 году – это значимый православный праздник, являющийся отражением определенных исторических событий. Если вы относитесь к числу верующих людей, посетите в этот день храм и попросите для себя благословения у Господа.