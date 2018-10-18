Старый Новый год 2019: гадания на будущее

Испокон веков люди верили, что в ночь с 13 на 14 января ворота между мирами приоткрываются и на землю устремляются силы добра и зла. И это самое лучшее время для гадания на будущее.

Не стоит упускать удивительную возможность, ведь вечером перед наступлением Старого Нового 2019 года у вас получится приподнять завесу тайны и узнать, каких событий следует ожидать в ближайшем времени.

Вареники

Готовя праздничный стол, вы можете самостоятельно или вместе с друзьями и родственниками, налепить вареников, положив различную начинку:

пуговица – к покупке;

– к покупке; зелень – отличное самочувствие;

– отличное самочувствие; монетка – существенное улучшение материального положения;

– существенное улучшение материального положения; хлеб – благополучие во всех сферах жизни;

– благополучие во всех сферах жизни; нить белого цвета – путешествие, наполненное яркими эмоциями и впечатлениями;

– путешествие, наполненное яркими эмоциями и впечатлениями; колечко – к скорой свадьбе;

– к скорой свадьбе; черная нитка – год без поездок;

– год без поездок; капустный листочек – счастье в семейной жизни, женитьба или замужество;

– счастье в семейной жизни, женитьба или замужество; огурец – неожиданное богатство;

– неожиданное богатство; изюм – новые поклонники и покровители;

– новые поклонники и покровители; морковь – судьбоносное знакомство;

– судьбоносное знакомство; конфета – романтические отношения;

– романтические отношения; сахар – легкая, беззаботная жизнь;

– легкая, беззаботная жизнь; рис – счастье;

– счастье; рыба – долгожданная беременность;

– долгожданная беременность; чеснок – появление трудностей;

– появление трудностей; клюква – невзаимная, несчастливая любовь;

– невзаимная, несчастливая любовь; лавровый лист – признание успехов и достижений;

– признание успехов и достижений; вишня – удача во всех начинаниях;

– удача во всех начинаниях; мясо – стабильное положение;

– стабильное положение; апельсин – удовольствие;

– удовольствие; горох – гармония в семье;

– гармония в семье; картофель – получение выгодного предложения, подъем вверх по карьерной лестнице;

– получение выгодного предложения, подъем вверх по карьерной лестнице; мука – неприятности, душевные терзания;

– неприятности, душевные терзания; фасоль – пополнение в семействе;

– пополнение в семействе; творог – новые знакомства;

– новые знакомства; молотый душистый перец – насыщенная событиями жизнь;

– насыщенная событиями жизнь; цепочка – восстановление всех разрушенных связей, налаживание отношений с родственниками.

Когда вы соберетесь за праздничным столом, предложите всем взять по варенику. По начинке судят о событиях, которые произойдут в ближайшие 12 месяцев.

Чашки

Самым популярным гаданием 13 января на Старый Новый 2019 год, является ритуал с чашками или непрозрачными стаканами. Чтобы определить свое будущее, сложите в них различные предметы, попросите кого-нибудь из родственников или друзей переставить емкости и с закрытыми глазами выберите стакан.

По его содержимому судят о грядущих событиях:

кольцо – скорая свадьба;

– скорая свадьба; деньги – финансовое благосостояние;

– финансовое благосостояние; сахар – счастье и беззаботная жизнь;

– счастье и беззаботная жизнь; соль – предвещает проблемы, ссоры, неприятности;

– предвещает проблемы, ссоры, неприятности; лук – горечь и слезы;

– горечь и слезы; хлеб – достаток;

– достаток; вода – не ждите кардинальных перемен. Все останется на прежнем уровне.

В чашках должны присутствовать даже те предметы, значение которых вам не нравится. Иначе гадание не будет правдивым.

Цепочка

Возьмите длинное золотое изделие, бросьте в хрустальную вазу, хорошенько встряхните. Затем, выньте и сосчитайте количество узлов:

ни одного – никаких неприятностей, потрясений, серьезных перемен или ярких событий. Весь год пройдет ровно, гладко, монотонно. Иногда, вам будет довольно тоскливо;

– никаких неприятностей, потрясений, серьезных перемен или ярких событий. Весь год пройдет ровно, гладко, монотонно. Иногда, вам будет довольно тоскливо; 1 – возможны трудности, но их легко удастся преодолеть. Приготовьтесь к множеству приятных встреч, знакомств и красочных моментов;

– возможны трудности, но их легко удастся преодолеть. Приготовьтесь к множеству приятных встреч, знакомств и красочных моментов; 2 – вы сумеете наладить личную жизнь, но высока вероятность неприятностей в профессиональной сфере;

– вы сумеете наладить личную жизнь, но высока вероятность неприятностей в профессиональной сфере; 3 – успех и удача будут сопутствовать всем начинаниям. Непросто можно, даже нужно строить грандиозные планы, ведь вы сумеете воплотить их в реальность;

– успех и удача будут сопутствовать всем начинаниям. Непросто можно, даже нужно строить грандиозные планы, ведь вы сумеете воплотить их в реальность; 4 – приготовьтесь к серьезным неприятностям;

– приготовьтесь к серьезным неприятностям; 5 – весь год будет наполнен яркими эмоциями, весельем, развлечениями, путешествиями. Но при этом вы успеете достигнуть значительных успехов на работе, а стабильное материальное положение с постепенным увеличением дохода, станет очень приятным бонусом;

– весь год будет наполнен яркими эмоциями, весельем, развлечениями, путешествиями. Но при этом вы успеете достигнуть значительных успехов на работе, а стабильное материальное положение с постепенным увеличением дохода, станет очень приятным бонусом; 6 и больше – суета, трудности, неразбериха. Будет сложно достичь намеченных целей, планы начнут срываться. Но не стоит отчаиваться. Важно взять себя в руки и неспешно двигаться вперед мелкими шагами.

Вы можете использовать цепочку немного по-другому: потрите ее между ладонями, мысленно спросите о будущих событиях. Затем, несколько секунд погрейте золото в правом кулаке и резким движением бросьте на пол.

По фигуре, которая получилась, толкуют будущее:

круг – могут возникнуть разногласия, конфликты с близкими людьми и друзьями;

– могут возникнуть разногласия, конфликты с близкими людьми и друзьями; полоса – получится добиться всего желаемого, ведь удача станет вашей неизменной спутницей;

– получится добиться всего желаемого, ведь удача станет вашей неизменной спутницей; треугольник – приготовьтесь к романтическим свиданиям и новым чувствам;

– приготовьтесь к романтическим свиданиям и новым чувствам; сердечко – вскоре вы встретите истинную любовь;

– вскоре вы встретите истинную любовь; эллипс – мелкие неприятности, но существенных проблем они не доставят;

– мелкие неприятности, но существенных проблем они не доставят; волна, похожая на змею – сулит предательство от человека, который пользуется абсолютным доверием;

– сулит предательство от человека, который пользуется абсолютным доверием; бант – готовьтесь к свадебной церемонии. Если вы все еще одиноки, значит, впереди ожидается судьбоносная встреча;

– готовьтесь к свадебной церемонии. Если вы все еще одиноки, значит, впереди ожидается судьбоносная встреча; узел – частые болезни, сложности в личной жизни.

Принято верить, что цепочка, образующая после падения определенную букву, указывает на имя суженого.

Современный метод

Есть еще один способ, как погадать на будущее. Сложите разноцветные новогодние украшения в мешочек и, не подглядывая, выберите одну игрушку. По ее оттенку можно определить будущие события:

красный – удача в любви. Если вы одиноки, значит, скоро встретите свою судьбу. Семейному человеку это сулит гармонию, укрепление отношений в паре и возможное рождение ребенка. Чтобы все желания осуществились нужно отбросить сомнения и колебания, сделать что-нибудь новое. Например, можете записаться на танцы или прыгнуть с парашютом. Не бойтесь идти на поводу у своих желаний и воплощайте мечты в реальность;

– удача в любви. Если вы одиноки, значит, скоро встретите свою судьбу. Семейному человеку это сулит гармонию, укрепление отношений в паре и возможное рождение ребенка. Чтобы все желания осуществились нужно отбросить сомнения и колебания, сделать что-нибудь новое. Например, можете записаться на танцы или прыгнуть с парашютом. Не бойтесь идти на поводу у своих желаний и воплощайте мечты в реальность; золотой – карьерное продвижение, новая, более интересная и перспективная работа, существенное улучшение финансового состояния. Если вы давно хотели открыть собственное дело – смело двигайтесь вперед и реализуйте задуманный план. А еще, золотистый цвет означает полную гармонию в душе и семейной жизни;

– карьерное продвижение, новая, более интересная и перспективная работа, существенное улучшение финансового состояния. Если вы давно хотели открыть собственное дело – смело двигайтесь вперед и реализуйте задуманный план. А еще, золотистый цвет означает полную гармонию в душе и семейной жизни; зеленый – все, к чему вы стремились, завершится грандиозным успехом. Но, двигаясь вперед, старайтесь избегать конфликтов, не поддавайтесь на провокации и не забывайте о близких людях. Кроме этого, внимательно присмотритесь к своему окружению. Вполне вероятно, рядом находятся те, кто постарается вам помешать;

– все, к чему вы стремились, завершится грандиозным успехом. Но, двигаясь вперед, старайтесь избегать конфликтов, не поддавайтесь на провокации и не забывайте о близких людях. Кроме этого, внимательно присмотритесь к своему окружению. Вполне вероятно, рядом находятся те, кто постарается вам помешать; синий – означает укрепление эмоциональной и духовной связи с родными людьми, друзьями. Делитесь с ними своими бедами, сомнениями, неприятностями. Вам обязательно помогут и протянут руку помощи. Благодаря поддержке получится изменить жизнь в лучшую сторону;

– означает укрепление эмоциональной и духовной связи с родными людьми, друзьями. Делитесь с ними своими бедами, сомнениями, неприятностями. Вам обязательно помогут и протянут руку помощи. Благодаря поддержке получится изменить жизнь в лучшую сторону; белый или серебристый – ваше самое заветное желание воплотится в реальность. Только для этого придется поработать над собой, постараться вернуть мир и согласие в дом. Частые споры выбивают вас из колеи и мешают двигаться к намеченной цели;

– ваше самое заветное желание воплотится в реальность. Только для этого придется поработать над собой, постараться вернуть мир и согласие в дом. Частые споры выбивают вас из колеи и мешают двигаться к намеченной цели; фиолетовый – приготовьтесь к перспективным знакомствам. Старайтесь посещать важные мероприятия на работе, ходите на выставки, чаще общайтесь с друзьями. Совсем скоро на вашем пути появится человек, который сыграет ключевую роль в профессиональной сфере или станет спутником жизни;

– приготовьтесь к перспективным знакомствам. Старайтесь посещать важные мероприятия на работе, ходите на выставки, чаще общайтесь с друзьями. Совсем скоро на вашем пути появится человек, который сыграет ключевую роль в профессиональной сфере или станет спутником жизни; голубой – откроет новую страницу. Но положительные перемены произойдут только в том случае, если вы пересмотрите свои планы и откажетесь от бесперспективных задач и проектов, которые вам попросту отвратительны. Берегите силы, больше отдыхайте и не бойтесь странных, на первый взгляд, событий и случайностей.

В конце любого ритуала поблагодарите Высшие Силы за помощь и подсказки. И не забудьте в ночь с 13 на 14 января взять топор и обухом постучать по порогу со словами: «Жизнь, хлеб, здоровье». Тогда, в течение года вас не покинут достаток и отличное самочувствие, а все опасные ситуации обойдут стороной.