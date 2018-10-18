Старый Новый год 2019: гадания на будущее
Испокон веков люди верили, что в ночь с 13 на 14 января ворота между мирами приоткрываются и на землю устремляются силы добра и зла. И это самое лучшее время для гадания на будущее.
Не стоит упускать удивительную возможность, ведь вечером перед наступлением Старого Нового 2019 года у вас получится приподнять завесу тайны и узнать, каких событий следует ожидать в ближайшем времени.
Вареники
Готовя праздничный стол, вы можете самостоятельно или вместе с друзьями и родственниками, налепить вареников, положив различную начинку:
- пуговица – к покупке;
- зелень – отличное самочувствие;
- монетка – существенное улучшение материального положения;
- хлеб – благополучие во всех сферах жизни;
- нить белого цвета – путешествие, наполненное яркими эмоциями и впечатлениями;
- колечко – к скорой свадьбе;
- черная нитка – год без поездок;
- капустный листочек – счастье в семейной жизни, женитьба или замужество;
- огурец – неожиданное богатство;
- изюм – новые поклонники и покровители;
- морковь – судьбоносное знакомство;
- конфета – романтические отношения;
- сахар – легкая, беззаботная жизнь;
- рис – счастье;
- рыба – долгожданная беременность;
- чеснок – появление трудностей;
- клюква – невзаимная, несчастливая любовь;
- лавровый лист – признание успехов и достижений;
- вишня – удача во всех начинаниях;
- мясо – стабильное положение;
- апельсин – удовольствие;
- горох – гармония в семье;
- картофель – получение выгодного предложения, подъем вверх по карьерной лестнице;
- мука – неприятности, душевные терзания;
- фасоль – пополнение в семействе;
- творог – новые знакомства;
- молотый душистый перец – насыщенная событиями жизнь;
- цепочка – восстановление всех разрушенных связей, налаживание отношений с родственниками.
Когда вы соберетесь за праздничным столом, предложите всем взять по варенику. По начинке судят о событиях, которые произойдут в ближайшие 12 месяцев.
Чашки
Самым популярным гаданием 13 января на Старый Новый 2019 год, является ритуал с чашками или непрозрачными стаканами. Чтобы определить свое будущее, сложите в них различные предметы, попросите кого-нибудь из родственников или друзей переставить емкости и с закрытыми глазами выберите стакан.
По его содержимому судят о грядущих событиях:
- кольцо – скорая свадьба;
- деньги – финансовое благосостояние;
- сахар – счастье и беззаботная жизнь;
- соль – предвещает проблемы, ссоры, неприятности;
- лук – горечь и слезы;
- хлеб – достаток;
- вода – не ждите кардинальных перемен. Все останется на прежнем уровне.
В чашках должны присутствовать даже те предметы, значение которых вам не нравится. Иначе гадание не будет правдивым.
Цепочка
Возьмите длинное золотое изделие, бросьте в хрустальную вазу, хорошенько встряхните. Затем, выньте и сосчитайте количество узлов:
- ни одного – никаких неприятностей, потрясений, серьезных перемен или ярких событий. Весь год пройдет ровно, гладко, монотонно. Иногда, вам будет довольно тоскливо;
- 1 – возможны трудности, но их легко удастся преодолеть. Приготовьтесь к множеству приятных встреч, знакомств и красочных моментов;
- 2 – вы сумеете наладить личную жизнь, но высока вероятность неприятностей в профессиональной сфере;
- 3 – успех и удача будут сопутствовать всем начинаниям. Непросто можно, даже нужно строить грандиозные планы, ведь вы сумеете воплотить их в реальность;
- 4 – приготовьтесь к серьезным неприятностям;
- 5 – весь год будет наполнен яркими эмоциями, весельем, развлечениями, путешествиями. Но при этом вы успеете достигнуть значительных успехов на работе, а стабильное материальное положение с постепенным увеличением дохода, станет очень приятным бонусом;
- 6 и больше – суета, трудности, неразбериха. Будет сложно достичь намеченных целей, планы начнут срываться. Но не стоит отчаиваться. Важно взять себя в руки и неспешно двигаться вперед мелкими шагами.
Вы можете использовать цепочку немного по-другому: потрите ее между ладонями, мысленно спросите о будущих событиях. Затем, несколько секунд погрейте золото в правом кулаке и резким движением бросьте на пол.
По фигуре, которая получилась, толкуют будущее:
- круг – могут возникнуть разногласия, конфликты с близкими людьми и друзьями;
- полоса – получится добиться всего желаемого, ведь удача станет вашей неизменной спутницей;
- треугольник – приготовьтесь к романтическим свиданиям и новым чувствам;
- сердечко – вскоре вы встретите истинную любовь;
- эллипс – мелкие неприятности, но существенных проблем они не доставят;
- волна, похожая на змею – сулит предательство от человека, который пользуется абсолютным доверием;
- бант – готовьтесь к свадебной церемонии. Если вы все еще одиноки, значит, впереди ожидается судьбоносная встреча;
- узел – частые болезни, сложности в личной жизни.
Принято верить, что цепочка, образующая после падения определенную букву, указывает на имя суженого.
Современный метод
Есть еще один способ, как погадать на будущее. Сложите разноцветные новогодние украшения в мешочек и, не подглядывая, выберите одну игрушку. По ее оттенку можно определить будущие события:
- красный – удача в любви. Если вы одиноки, значит, скоро встретите свою судьбу. Семейному человеку это сулит гармонию, укрепление отношений в паре и возможное рождение ребенка. Чтобы все желания осуществились нужно отбросить сомнения и колебания, сделать что-нибудь новое. Например, можете записаться на танцы или прыгнуть с парашютом. Не бойтесь идти на поводу у своих желаний и воплощайте мечты в реальность;
- золотой – карьерное продвижение, новая, более интересная и перспективная работа, существенное улучшение финансового состояния. Если вы давно хотели открыть собственное дело – смело двигайтесь вперед и реализуйте задуманный план. А еще, золотистый цвет означает полную гармонию в душе и семейной жизни;
- зеленый – все, к чему вы стремились, завершится грандиозным успехом. Но, двигаясь вперед, старайтесь избегать конфликтов, не поддавайтесь на провокации и не забывайте о близких людях. Кроме этого, внимательно присмотритесь к своему окружению. Вполне вероятно, рядом находятся те, кто постарается вам помешать;
- синий – означает укрепление эмоциональной и духовной связи с родными людьми, друзьями. Делитесь с ними своими бедами, сомнениями, неприятностями. Вам обязательно помогут и протянут руку помощи. Благодаря поддержке получится изменить жизнь в лучшую сторону;
- белый или серебристый – ваше самое заветное желание воплотится в реальность. Только для этого придется поработать над собой, постараться вернуть мир и согласие в дом. Частые споры выбивают вас из колеи и мешают двигаться к намеченной цели;
- фиолетовый – приготовьтесь к перспективным знакомствам. Старайтесь посещать важные мероприятия на работе, ходите на выставки, чаще общайтесь с друзьями. Совсем скоро на вашем пути появится человек, который сыграет ключевую роль в профессиональной сфере или станет спутником жизни;
- голубой – откроет новую страницу. Но положительные перемены произойдут только в том случае, если вы пересмотрите свои планы и откажетесь от бесперспективных задач и проектов, которые вам попросту отвратительны. Берегите силы, больше отдыхайте и не бойтесь странных, на первый взгляд, событий и случайностей.
В конце любого ритуала поблагодарите Высшие Силы за помощь и подсказки. И не забудьте в ночь с 13 на 14 января взять топор и обухом постучать по порогу со словами: «Жизнь, хлеб, здоровье». Тогда, в течение года вас не покинут достаток и отличное самочувствие, а все опасные ситуации обойдут стороной.