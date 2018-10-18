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Старый Новый год 2019: гадания на будущее

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Испокон веков люди верили, что в ночь с 13 на 14 января ворота между мирами приоткрываются и на землю устремляются силы добра и зла. И это самое лучшее время для гадания на будущее.

Не стоит упускать удивительную возможность, ведь вечером перед наступлением Старого Нового 2019 года у вас получится приподнять завесу тайны и узнать, каких событий следует ожидать в ближайшем времени.

Вареники

Готовя праздничный стол, вы можете самостоятельно или вместе с друзьями и родственниками, налепить вареников, положив различную начинку:

  • пуговица – к покупке;
  • зелень – отличное самочувствие;
  • монетка – существенное улучшение материального положения;
  • хлеб – благополучие во всех сферах жизни;
  • нить белого цвета – путешествие, наполненное яркими эмоциями и впечатлениями;
  • колечко – к скорой свадьбе;
  • черная нитка – год без поездок;
  • капустный листочек – счастье в семейной жизни, женитьба или замужество;
  • огурец – неожиданное богатство;
  • изюм – новые поклонники и покровители;
  • морковь – судьбоносное знакомство;
  • конфета – романтические отношения;
  • сахар – легкая, беззаботная жизнь;
  • рис – счастье;
  • рыба – долгожданная беременность;
  • чеснок – появление трудностей;
  • клюква – невзаимная, несчастливая любовь;
  • лавровый лист – признание успехов и достижений;
  • вишня – удача во всех начинаниях;
  • мясо – стабильное положение;
  • апельсин – удовольствие;
  • горох – гармония в семье;
  • картофель – получение выгодного предложения, подъем вверх по карьерной лестнице;
  • мука – неприятности, душевные терзания;
  • фасоль – пополнение в семействе;
  • творог – новые знакомства;
  • молотый душистый перец – насыщенная событиями жизнь;
  • цепочка – восстановление всех разрушенных связей, налаживание отношений с родственниками.

Когда вы соберетесь за праздничным столом, предложите всем взять по варенику. По начинке судят о событиях, которые произойдут в ближайшие 12 месяцев.

Чашки

Самым популярным гаданием 13 января на Старый Новый 2019 год, является ритуал с чашками или непрозрачными стаканами. Чтобы определить свое будущее, сложите в них различные предметы, попросите кого-нибудь из родственников или друзей переставить емкости и с закрытыми глазами выберите стакан.

По его содержимому судят о грядущих событиях:

  • кольцо – скорая свадьба;
  • деньги – финансовое благосостояние;
  • сахар – счастье и беззаботная жизнь;
  • соль – предвещает проблемы, ссоры, неприятности;
  • лук – горечь и слезы;
  • хлеб – достаток;
  • вода – не ждите кардинальных перемен. Все останется на прежнем уровне.

  • А вы гадаете в Старый Новый год?

В чашках должны присутствовать даже те предметы, значение которых вам не нравится. Иначе гадание не будет правдивым.

Цепочка

Возьмите длинное золотое изделие, бросьте в хрустальную вазу, хорошенько встряхните. Затем, выньте и сосчитайте количество узлов:

  • ни одного – никаких неприятностей, потрясений, серьезных перемен или ярких событий. Весь год пройдет ровно, гладко, монотонно. Иногда, вам будет довольно тоскливо;
  • 1 – возможны трудности, но их легко удастся преодолеть. Приготовьтесь к множеству приятных встреч, знакомств и красочных моментов;
  • 2 – вы сумеете наладить личную жизнь, но высока вероятность неприятностей в профессиональной сфере;
  • 3 – успех и удача будут сопутствовать всем начинаниям. Непросто можно, даже нужно строить грандиозные планы, ведь вы сумеете воплотить их в реальность;
  • 4 – приготовьтесь к серьезным неприятностям;
  • 5 – весь год будет наполнен яркими эмоциями, весельем, развлечениями, путешествиями. Но при этом вы успеете достигнуть значительных успехов на работе, а стабильное материальное положение с постепенным увеличением дохода, станет очень приятным бонусом;
  • 6 и больше – суета, трудности, неразбериха. Будет сложно достичь намеченных целей, планы начнут срываться. Но не стоит отчаиваться. Важно взять себя в руки и неспешно двигаться вперед мелкими шагами.

Вы можете использовать цепочку немного по-другому: потрите ее между ладонями, мысленно спросите о будущих событиях. Затем, несколько секунд погрейте золото в правом кулаке и резким движением бросьте на пол.

По фигуре, которая получилась, толкуют будущее:

  • круг – могут возникнуть разногласия, конфликты с близкими людьми и друзьями;
  • полоса – получится добиться всего желаемого, ведь удача станет вашей неизменной спутницей;
  • треугольник – приготовьтесь к романтическим свиданиям и новым чувствам;
  • сердечко – вскоре вы встретите истинную любовь;
  • эллипс – мелкие неприятности, но существенных проблем они не доставят;
  • волна, похожая на змею – сулит предательство от человека, который пользуется абсолютным доверием;
  • бант – готовьтесь к свадебной церемонии. Если вы все еще одиноки, значит, впереди ожидается судьбоносная встреча;
  • узел – частые болезни, сложности в личной жизни.

Принято верить, что цепочка, образующая после падения определенную букву, указывает на имя суженого.

Современный метод

Есть еще один способ, как погадать на будущее. Сложите разноцветные новогодние украшения в мешочек и, не подглядывая, выберите одну игрушку. По ее оттенку можно определить будущие события:

  • красный – удача в любви. Если вы одиноки, значит, скоро встретите свою судьбу. Семейному человеку это сулит гармонию, укрепление отношений в паре и возможное рождение ребенка. Чтобы все желания осуществились нужно отбросить сомнения и колебания, сделать что-нибудь новое. Например, можете записаться на танцы или прыгнуть с парашютом. Не бойтесь идти на поводу у своих желаний и воплощайте мечты в реальность;
  • золотой – карьерное продвижение, новая, более интересная и перспективная работа, существенное улучшение финансового состояния. Если вы давно хотели открыть собственное дело – смело двигайтесь вперед и реализуйте задуманный план. А еще, золотистый цвет означает полную гармонию в душе и семейной жизни;
  • зеленый – все, к чему вы стремились, завершится грандиозным успехом. Но, двигаясь вперед, старайтесь избегать конфликтов, не поддавайтесь на провокации и не забывайте о близких людях. Кроме этого, внимательно присмотритесь к своему окружению. Вполне вероятно, рядом находятся те, кто постарается вам помешать;
  • синий – означает укрепление эмоциональной и духовной связи с родными людьми, друзьями. Делитесь с ними своими бедами, сомнениями, неприятностями. Вам обязательно помогут и протянут руку помощи. Благодаря поддержке получится изменить жизнь в лучшую сторону;
  • белый или серебристый – ваше самое заветное желание воплотится в реальность. Только для этого придется поработать над собой, постараться вернуть мир и согласие в дом. Частые споры выбивают вас из колеи и мешают двигаться к намеченной цели;
  • фиолетовый – приготовьтесь к перспективным знакомствам. Старайтесь посещать важные мероприятия на работе, ходите на выставки, чаще общайтесь с друзьями. Совсем скоро на вашем пути появится человек, который сыграет ключевую роль в профессиональной сфере или станет спутником жизни;
  • голубой – откроет новую страницу. Но положительные перемены произойдут только в том случае, если вы пересмотрите свои планы и откажетесь от бесперспективных задач и проектов, которые вам попросту отвратительны. Берегите силы, больше отдыхайте и не бойтесь странных, на первый взгляд, событий и случайностей.

В конце любого ритуала поблагодарите Высшие Силы за помощь и подсказки. И не забудьте в ночь с 13 на 14 января взять топор и обухом постучать по порогу со словами: «Жизнь, хлеб, здоровье». Тогда, в течение года вас не покинут достаток и отличное самочувствие, а все опасные ситуации обойдут стороной.

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18.10.2018
Теги: гадание Старый Новый год будущее

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