Международный день красоты 2025: история и традиции праздника

Стремление к совершенству и к прекрасному в той или иной мере проявляется у каждого человека. При этом понятия о красоте могут отличаться в разных культурах, как и критерии, принятые для обозначения идеала. Вне зависимости от этого любой может отметить особый праздник – Международный день красоты в 2025 году. В этой статье Клео.ру расскажет об истории его появления и значении, а также приведет интересные факты о красоте.

Когда отмечается Международный день красоты в 2025 году

Для отмечания праздника установлена четко фиксированная дата, которая не меняется из года в год, – 9 сентября. В этот день почувствовать себя виновниками торжества смогу все специалисты, имеющие отношение к бьюти-сфере: стилисты, парикмахеры, визажисты, косметологи, пластические хирурги, тренеры фитнес-залов. Также отпраздновать День красоты сможет абсолютно любой человек, стремящийся к прекрасному.





История праздника

С давних времен понятия о красоте отличались у разных народов. К примеру, в Древней Греции критериями выступали идеальные пропорции тела и лица, которые должны были быть симметричными. В тот период был введен такой термин как "квадрат древних", означающий, что рост человека должен приравниваться к длине его рук, раскинутых в стороны.

В древнем Риме в приоритете была стройность и хрупкое телосложение женщин, кожа считалась красивой, если она светлая и незагорелая. Чтобы достичь идеала, представительницы прекрасного пола избегали солнечных лучей, перебинтовывали грудь и талию.

В Европе в период Средневековья девушкам крайне нежелательно было быть красивыми. Те времена ознаменовались "охотами на ведьм", привлекательность ассоциировалась с греховностью, а красивой женщине могла грозить смерть.

Определенные критерии красоты существовали и в эпоху Возрождения. Дамы должны были обладать такими чертами: тонкая длинная шея, высокий лоб, светлые вьющиеся волосы, не худая, но и не очень полная фигура. Чтобы визуально увеличить высоту лба и сделать шею более длинной, женщины выбривали волосы надо лбом и на затылке.

Эпоха Рококо отметилась повышенным вниманием к одежде, в моде были пышные дорогие наряды, которые сочетались со сложными замысловатыми прическами. Последние представляли собой настоящие шедевры и выглядели как цветочные корзины или корабли. На смену этим тенденциям пришла мода на стройную фигуру и аристократическую бледность. Чтобы добиться желаемого эффекта, дамы, состоящие при дворе, прибегали к утягивающим корсетам и свинцовым белилам.

На Руси в деревнях идеалом красоты были "славутницы". Девушки обладали такими чертами: крепким телосложением, длинной косой, круглым румяным лицом с черными бровями. Все это ассоциировалось со здоровьем и энергией. Поведение девиц должно было быть скромным, но в то же время уместно раскованным при определенных ситуациях, например, когда нужно было спеть или станцевать. В аристократической же среде при определении идеалов красоты руководствовались понятиями, принятыми для Европы.

К единым критериям красоты в развитых странах пришли лишь в ХХ столетии. Этому во многом способствовало развитие бьюти-индустрии. Международный день красоты появился в 1995 году, инициатива в его учреждении принадлежала СИДЕСКО – Международному комитету эстетики и косметологии. Данная организация сумела завоевать авторитет во всем мире, она вела деятельность, начиная с 1946 года. Целью торжества было обозначить то, насколько важно любое проявление прекрасного, а также отметить труд специалистов, задействованных в бьюти-индустрии. В России этот день стали праздновать с 1999 года.





Значение праздника

В настоящее время значение Дня красоты заключается в отходе от унифицирования и строгих канонов. Главными критериями считаются такие понятия как ухоженность, естественность, уверенность в себе. При определении красоты не существует строгих рамок, стоит помнить о том, что каждый человек индивидуален и прекрасен, вне зависимости от того, какими особенностями внешности он наделен, каким родом деятельности занимается и какой возрастной категории относится.

Традиции праздника заключаются в проведении конкурсов красоты на разных уровнях, начиная от учебных заведений и заканчивая международным. При этом соревноваться могут не только красавицы, обладающие "стандартными" канонами красоты, но и люди, чья внешность является довольно необычной. Особое значение отводится конкурсам, на которых участвующие смогут проявить свой интеллект и творческие способности, демонстрируя не только внешнюю, но и внутреннюю красоту.

Дома моды зачастую выбирают эту дату для демонстрации своих новых коллекций. В салонах красоты и фитнес-центрах можно воспользоваться скидками и акциями, приуроченными к празднику.





Интересные факты о красоте

С понятиями красоты связано множество интересных фактов. Клео.ру предлагает вам ознакомиться с некоторыми из них:

В Бельгии в 1888 году прошел первый конкурс красоты. Членами жюри были исключительно мужчины, участницы должны были пройти собеседование и доказать, что они не только красивы, но и наделены умственными способностями. Победу одержала 18-летняя девушка из Гваделупы, получившая денежный приз.

В 1951 году в Лондоне прошел первый конкурс "Мисс Мира", который впоследствии стали организовывать каждый год. Интересным фактом является то, что зачастую победу одерживают девушки из Венесуэлы.

Переизбыток красоты может грозить приобретением определенного психического расстройства – синдрома Стендаля. Его проявления возникают при контакте с прекрасным, к примеру, с предметами искусства, и выражаются в таких симптомах как головокружение, учащенное сердцебиение и даже галлюцинации. В зоне риска находятся впечатлительные люди, у которых хорошо развито воображение.

Уже в Древней Греции существовали косметологи, известные под названием "косметы". Их работа заключалась в создании косметических масле и бальзамов, применяемых для ухода.





Итог

Международный день красоты в 2025 году – праздник, когда каждый человек может ощутить себя прекрасным. Обязательно уделите время, чтобы побаловать себя походом в салон красоты или СПА, поэкспериментируйте с маникюром и прической.