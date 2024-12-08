Международный день красоты 2025: история и традиции праздника

Когда отмечается Международный день красоты в 2025 году. Как появился этот праздник, его история, традиции и значение в современном мире.
Стремление к совершенству и к прекрасному в той или иной мере проявляется у каждого человека. При этом понятия о красоте могут отличаться в разных культурах, как и критерии, принятые для обозначения идеала. Вне зависимости от этого любой может отметить особый праздник – Международный день красоты в 2025 году. В этой статье Клео.ру расскажет об истории его появления и значении, а также приведет интересные факты о красоте.
Когда отмечается Международный день красоты в 2025 году
Для отмечания праздника установлена четко фиксированная дата, которая не меняется из года в год, – 9 сентября. В этот день почувствовать себя виновниками торжества смогу все специалисты, имеющие отношение к бьюти-сфере: стилисты, парикмахеры, визажисты, косметологи, пластические хирурги, тренеры фитнес-залов. Также отпраздновать День красоты сможет абсолютно любой человек, стремящийся к прекрасному.
История праздника
С давних времен понятия о красоте отличались у разных народов. К примеру, в Древней Греции критериями выступали идеальные пропорции тела и лица, которые должны были быть симметричными. В тот период был введен такой термин как "квадрат древних", означающий, что рост человека должен приравниваться к длине его рук, раскинутых в стороны.
В древнем Риме в приоритете была стройность и хрупкое телосложение женщин, кожа считалась красивой, если она светлая и незагорелая. Чтобы достичь идеала, представительницы прекрасного пола избегали солнечных лучей, перебинтовывали грудь и талию.
В Европе в период Средневековья девушкам крайне нежелательно было быть красивыми. Те времена ознаменовались "охотами на ведьм", привлекательность ассоциировалась с греховностью, а красивой женщине могла грозить смерть.
Определенные критерии красоты существовали и в эпоху Возрождения. Дамы должны были обладать такими чертами: тонкая длинная шея, высокий лоб, светлые вьющиеся волосы, не худая, но и не очень полная фигура. Чтобы визуально увеличить высоту лба и сделать шею более длинной, женщины выбривали волосы надо лбом и на затылке.
Эпоха Рококо отметилась повышенным вниманием к одежде, в моде были пышные дорогие наряды, которые сочетались со сложными замысловатыми прическами. Последние представляли собой настоящие шедевры и выглядели как цветочные корзины или корабли. На смену этим тенденциям пришла мода на стройную фигуру и аристократическую бледность. Чтобы добиться желаемого эффекта, дамы, состоящие при дворе, прибегали к утягивающим корсетам и свинцовым белилам.
На Руси в деревнях идеалом красоты были "славутницы". Девушки обладали такими чертами: крепким телосложением, длинной косой, круглым румяным лицом с черными бровями. Все это ассоциировалось со здоровьем и энергией. Поведение девиц должно было быть скромным, но в то же время уместно раскованным при определенных ситуациях, например, когда нужно было спеть или станцевать. В аристократической же среде при определении идеалов красоты руководствовались понятиями, принятыми для Европы.
К единым критериям красоты в развитых странах пришли лишь в ХХ столетии. Этому во многом способствовало развитие бьюти-индустрии. Международный день красоты появился в 1995 году, инициатива в его учреждении принадлежала СИДЕСКО – Международному комитету эстетики и косметологии. Данная организация сумела завоевать авторитет во всем мире, она вела деятельность, начиная с 1946 года. Целью торжества было обозначить то, насколько важно любое проявление прекрасного, а также отметить труд специалистов, задействованных в бьюти-индустрии. В России этот день стали праздновать с 1999 года.
Значение праздника
В настоящее время значение Дня красоты заключается в отходе от унифицирования и строгих канонов. Главными критериями считаются такие понятия как ухоженность, естественность, уверенность в себе. При определении красоты не существует строгих рамок, стоит помнить о том, что каждый человек индивидуален и прекрасен, вне зависимости от того, какими особенностями внешности он наделен, каким родом деятельности занимается и какой возрастной категории относится.
Традиции праздника заключаются в проведении конкурсов красоты на разных уровнях, начиная от учебных заведений и заканчивая международным. При этом соревноваться могут не только красавицы, обладающие "стандартными" канонами красоты, но и люди, чья внешность является довольно необычной. Особое значение отводится конкурсам, на которых участвующие смогут проявить свой интеллект и творческие способности, демонстрируя не только внешнюю, но и внутреннюю красоту.
Дома моды зачастую выбирают эту дату для демонстрации своих новых коллекций. В салонах красоты и фитнес-центрах можно воспользоваться скидками и акциями, приуроченными к празднику.
Интересные факты о красоте
С понятиями красоты связано множество интересных фактов. Клео.ру предлагает вам ознакомиться с некоторыми из них:
- В Бельгии в 1888 году прошел первый конкурс красоты. Членами жюри были исключительно мужчины, участницы должны были пройти собеседование и доказать, что они не только красивы, но и наделены умственными способностями. Победу одержала 18-летняя девушка из Гваделупы, получившая денежный приз.
- В 1951 году в Лондоне прошел первый конкурс "Мисс Мира", который впоследствии стали организовывать каждый год. Интересным фактом является то, что зачастую победу одерживают девушки из Венесуэлы.
- Переизбыток красоты может грозить приобретением определенного психического расстройства – синдрома Стендаля. Его проявления возникают при контакте с прекрасным, к примеру, с предметами искусства, и выражаются в таких симптомах как головокружение, учащенное сердцебиение и даже галлюцинации. В зоне риска находятся впечатлительные люди, у которых хорошо развито воображение.
- Уже в Древней Греции существовали косметологи, известные под названием "косметы". Их работа заключалась в создании косметических масле и бальзамов, применяемых для ухода.
Итог
Международный день красоты в 2025 году – праздник, когда каждый человек может ощутить себя прекрасным. Обязательно уделите время, чтобы побаловать себя походом в салон красоты или СПА, поэкспериментируйте с маникюром и прической.