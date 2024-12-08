Всероссийский день трезвости 2025: история и значение праздника

Рассказываем, когда отмечается Всероссийский день трезвости в 2025 году. Как появился праздник, его история, традиции и значение для общества.
Каждый из нас знает о вреде алкоголя и о его негативном влиянии на состояние организма. Алкоголизм – это болезнь, а страдающим ею требуется помощь, чтобы отказаться от пагубного пристрастия и прийти к здоровому образу жизни. Чтобы обозначить важность этой проблемы, был учрежден специальный праздник – Всероссийский день трезвости. Его в 2025 году отметят, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет об истории его возникновения, значении, традициях и мероприятиях.
Когда отмечается Всероссийский день трезвости в 2025 году
Дата праздника является четко фиксированной. В России его отмечают 11 сентября. Праздник будет сопровождаться многочисленными мероприятиями, которые пройдут во многих населенных пунктах страны. День трезвости на международном уровне отмечают в другую дату – 3 октября.
История праздника
История появления Всероссийского дня трезвости берет начало в 1913 году. Инициатива в его учреждении исходила от Православной церкви, а дата связана с религиозным торжеством – Усекновением главы Иоанна Предтечи, которое празднуют 11 сентября. Этот день приурочен к соблюдению строгого поста и к запрету употребления алкоголя. Любой верующий человек у иконы Богородицы "Неупиваемая чаша" может попросить исцеления для себя и своих близких от пагубного пристрастия.
Появление праздника связано с определенными историческими событиями. В период правления Николая II право на изготовление горячительных напитков принадлежало исключительно государству. Самостоятельно производить спиртное было запрещено, а приобретение его из царских виноделен было крайне сложным процессом. Благодаря этому Россия в те времена завоевала статус одной из самых трезвых мировых стран.
Однако в начале ХХ столетия продажа и потребление спиртного в стране достигло рекордных показателей. Это было обусловлено развитием технологий, благодаря чему стало возможным изготавливать дешевый алкоголь, преимущественно водку. Ее производили в подпольях, в обход царского указа.
На этой почве и возникло движение за трезвость, инициированное Православной Церковью. Ее деятельность заключалась в распространении листовок и журналов, проведении воспитательных работ. Позже по инициативе церкви и был учрежден праздник. Он существовал вплоть до революции 1917 года, с этого момента его упразднили из-за церковного происхождения. Возобновление отмечания торжества произошло в 2005 году, и вновь инициатором в этом выступила Русская православная церковь.
Значение праздника
Значение Дня трезвости заключается в том, чтобы обратить внимание отдельных людей и общества в целом на проблему чрезмерного употребления спиртного и сделать акцент на том, какие непоправимые последствия для здоровья может причинить алкоголизм. В качестве примеров можно привести следующие факты:
- Вопреки распространенному мнению, на самом деле являющемуся заблуждением, спиртное вовсе не является антидепрессантом, наоборот, это депрессант – психоактивное вещество, оказывающее угнетающее действие на центральную нервную систему.
- В процессе опьянения происходит сворачивание крови, эритроциты образуют слипшиеся сгустки, не проходящие сквозь сосуды. В результате этого в тканях организма наступает нехватка кислорода, следствием которой является алкогольная эйфория.
- Алкоголь оказывает разрушительное воздействие на клетки головного мозга. Результатом такого влияния становится тромбоз, влекущий за собой гибель нейронов.
- Спиртное оказывает негативное влияние на психического состояние человека, проявлением чего выступает агрессия, депрессия, подавленность, при длительном употреблении велика вероятность алкогольного психоза.
Все это говорит о том, насколько важно придерживаться здорового образа жизни и помнить о том, что трезвость – это естественное состояние человека.
Традиции и мероприятия
Всероссийский день трезвости сопровождается многочисленными мероприятиями, направленными на пропаганду здорового образа жизни и призывающими сократить употребление спиртного или вовсе отказаться от него. Распространены спортивные мероприятия, которые организовывают во многих городах: велопробеги, сдача норм ГТО, марафоны. Уделяется внимание просветительской деятельности: круглым столам, открытым лекциям, дискуссиям, которые проводятся на базе школ и высших учебных заведений.
В музеях принять устраивать выставки, среди экспонатов которых можно увидеть известные медали "За пьянство", вес которых достигает 7 кг. Такие "награды" было принято вручать в период правления Петра I, такой способ царь выбрал, чтобы бороться с пьянством среди населения.
Священнослужители призывают в этот праздник прийти в церковь, помолиться об исцелении людей, страдающих от этого недуга, и поставить за них свечу.
Итог
Всероссийский день трезвости в 2025 году – это важный праздник, предназначенный донести до как можно большего количества людей информацию о вреде злоупотребления спиртным и о преимуществах здорового образа жизни. Отметьте торжество, приняв участие в спортивных мероприятиях, и задумайтесь о том, насколько глобальной является данная проблема.