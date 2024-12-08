Всероссийский день трезвости 2025: история и значение праздника

Каждый из нас знает о вреде алкоголя и о его негативном влиянии на состояние организма. Алкоголизм – это болезнь, а страдающим ею требуется помощь, чтобы отказаться от пагубного пристрастия и прийти к здоровому образу жизни. Чтобы обозначить важность этой проблемы, был учрежден специальный праздник – Всероссийский день трезвости. Его в 2025 году отметят, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет об истории его возникновения, значении, традициях и мероприятиях.

Когда отмечается Всероссийский день трезвости в 2025 году

Дата праздника является четко фиксированной. В России его отмечают 11 сентября. Праздник будет сопровождаться многочисленными мероприятиями, которые пройдут во многих населенных пунктах страны. День трезвости на международном уровне отмечают в другую дату – 3 октября.





История праздника

История появления Всероссийского дня трезвости берет начало в 1913 году. Инициатива в его учреждении исходила от Православной церкви, а дата связана с религиозным торжеством – Усекновением главы Иоанна Предтечи, которое празднуют 11 сентября. Этот день приурочен к соблюдению строгого поста и к запрету употребления алкоголя. Любой верующий человек у иконы Богородицы "Неупиваемая чаша" может попросить исцеления для себя и своих близких от пагубного пристрастия.

Появление праздника связано с определенными историческими событиями. В период правления Николая II право на изготовление горячительных напитков принадлежало исключительно государству. Самостоятельно производить спиртное было запрещено, а приобретение его из царских виноделен было крайне сложным процессом. Благодаря этому Россия в те времена завоевала статус одной из самых трезвых мировых стран.

Однако в начале ХХ столетия продажа и потребление спиртного в стране достигло рекордных показателей. Это было обусловлено развитием технологий, благодаря чему стало возможным изготавливать дешевый алкоголь, преимущественно водку. Ее производили в подпольях, в обход царского указа.

На этой почве и возникло движение за трезвость, инициированное Православной Церковью. Ее деятельность заключалась в распространении листовок и журналов, проведении воспитательных работ. Позже по инициативе церкви и был учрежден праздник. Он существовал вплоть до революции 1917 года, с этого момента его упразднили из-за церковного происхождения. Возобновление отмечания торжества произошло в 2005 году, и вновь инициатором в этом выступила Русская православная церковь.





Значение праздника

Значение Дня трезвости заключается в том, чтобы обратить внимание отдельных людей и общества в целом на проблему чрезмерного употребления спиртного и сделать акцент на том, какие непоправимые последствия для здоровья может причинить алкоголизм. В качестве примеров можно привести следующие факты:

Вопреки распространенному мнению, на самом деле являющемуся заблуждением, спиртное вовсе не является антидепрессантом, наоборот, это депрессант – психоактивное вещество, оказывающее угнетающее действие на центральную нервную систему.

В процессе опьянения происходит сворачивание крови, эритроциты образуют слипшиеся сгустки, не проходящие сквозь сосуды. В результате этого в тканях организма наступает нехватка кислорода, следствием которой является алкогольная эйфория.

Алкоголь оказывает разрушительное воздействие на клетки головного мозга. Результатом такого влияния становится тромбоз, влекущий за собой гибель нейронов.

Спиртное оказывает негативное влияние на психического состояние человека, проявлением чего выступает агрессия, депрессия, подавленность, при длительном употреблении велика вероятность алкогольного психоза.

Все это говорит о том, насколько важно придерживаться здорового образа жизни и помнить о том, что трезвость – это естественное состояние человека.





Традиции и мероприятия

Всероссийский день трезвости сопровождается многочисленными мероприятиями, направленными на пропаганду здорового образа жизни и призывающими сократить употребление спиртного или вовсе отказаться от него. Распространены спортивные мероприятия, которые организовывают во многих городах: велопробеги, сдача норм ГТО, марафоны. Уделяется внимание просветительской деятельности: круглым столам, открытым лекциям, дискуссиям, которые проводятся на базе школ и высших учебных заведений.

В музеях принять устраивать выставки, среди экспонатов которых можно увидеть известные медали "За пьянство", вес которых достигает 7 кг. Такие "награды" было принято вручать в период правления Петра I, такой способ царь выбрал, чтобы бороться с пьянством среди населения.

Священнослужители призывают в этот праздник прийти в церковь, помолиться об исцелении людей, страдающих от этого недуга, и поставить за них свечу.





Итог

Всероссийский день трезвости в 2025 году – это важный праздник, предназначенный донести до как можно большего количества людей информацию о вреде злоупотребления спиртным и о преимуществах здорового образа жизни. Отметьте торжество, приняв участие в спортивных мероприятиях, и задумайтесь о том, насколько глобальной является данная проблема.