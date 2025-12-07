Международный день бармена 2026: история и традиции праздника

С целью расслабленного отдыха и приятного времяпровождения многие из нас отправляются в общественные заведения для получения порции положительных эмоций. В кафе, барах и ресторанах можно особенно увлекательно провести время в компании друзей. В честь одной из категорий работников таких заведений был учрежден особый праздник – Международный день бармена, который в 2026 году будет посвящен представителям этой профессии. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления этого торжества, его особенностях, а также интересные факты, связанные с данной профессией и созданием коктейлей.

Когда отмечают Международный день бармена в 2026 году

Для празднования торжества установлена четко фиксированная дата, которая не меняется из года в год, – 6 февраля. Этот день посвящен профессионалам, занимающимся приготовлением различных напитков и обслуживающих клиентов. Стоит отметить, что в настоящее время такая работа требует приобретения многих навыков и специальных знаний.

В некоторых странах бармены отмечают свой профессиональный праздник в другую дату, выпадающую на 24 февраля. Это связано с тем, что в 1951 году в Великобритании в этот день состоялось основание Международной Ассоциации Барменов. Данная организация ставит своими целями поддерживать отношения между членами данной гильдии, поощрять внедрение высоких стандартов, помогающим барменам совершенствоваться в своей работе.





История Международного дня бармена

История появления данного торжества имеет тесную связь со святым, считающимся покровителем пивоваров и виноделов, соответственно, и барменов. Это Святой Аманд, один из христианских апостолов, прославившийся благодаря тому, что занимался евангелизацией регионов Германии, Франции, Фландрии, связанных с виноделием.

Первое празднование Дня бармена 6 февраля, в День памяти святого Аманда, состоялось в 2008 году. Изначально торжество отмечали в Европе, но впоследствии оно распространилось и на другие страны.

Примечательно то, что Святого Аманда не принято почитать в Русской Православной церкви, однако сам праздник прижился в стране, его активно отмечают из года в год. При этом дата, определяющая, когда день бармена в России, совпадает с датой, которой руководствуются другие страны, – 6 февраля.





Кто такой бармен и чем он занимается

История профессии бармена уходит своими корнями в давние времена. Создавать напитки, смешивая для этого различные ингредиенты, начали еще в Древнем Египте, Древней Греции и Риме. Этим занимались слуги, действующие по велению своих господ. Профессия бармена, которую мы привыкли видеть в наши времена, возникла в период Средневековья. Такие специалисты работали в европейских тавернах и пабах. Особого развития профессия достигла в 19 столетии, когда стали создавать коктейли и появились соответствующие бары. Благодаря тому, что в наши дни неустанно развивается и процветает туристический, гостиничный, ресторанный бизнес, работа бармена остается востребованной и не утрачивает своей актуальности.

Деятельность этих специалистов заключается в создании всевозможных оригинальных напитков, для приготовления которых нужно знать, какие ингредиенты следует использовать и как их правильно смешать. Профессия не относится к категории легких, поскольку зачастую барменам нужно находиться на ногах целые сутки. При этом они должны обладать определенными личностными качествами, такими как стрессоустойчивость и внимательность. Бармены являются отменными психологами, зачастую им приходится не только подавать напитки клиентам, но и выслушивать их.

В 2026 году в День бармена во многих развлекательных заведениях будут устраиваться конкурсы на лучший коктейль, приготовленный барменом, розыгрыши и викторины для посетителей. Клиенты будут иметь уникальную возможность продегустировать оригинальные напитки. Также в этот день будут проводиться разнообразные мастер-классы и семинары, где бармены смогут обменяться опытом.





Интересные факты о барменах и коктейлях

С профессией бармена и созданием коктейлей связано множество интересных фактов. Клео.ру предлагает вам ознакомиться с некоторыми из них:

В классическом виде профессия появилась в 19 веке в США, когда страна переживала период золотой лихорадки. Именно в это время и стала востребованной работа человека, стоящего за стойкой бара и разливающего напитки клиентам.

В 1806 году появился первый записанный рецепт коктейля. Напиток имел название "Александр", рецепт его приготовления разместили в газете "The Balance and Columbian Repository".

В 1862 году была выпущена книга Bartender’s Guide, автором которой является Джерри Томас. Она представляет собой своеобразный справочник, содержащий информацию о напитках, приготовлении коктейлей и правилах, которыми должен руководствоваться бармен в своей работе.

В Советском Союзе бармены были известны как буфетчики. Профессия получила свое настоящее название и стала почетной после того, как была опубликована книга Кудрявцева А.Г., проработавшего много лет за барной стойкой в московских заведениях.

Анджело Каммарата из Пенсильвании – самый старый бармен в мире. Он начал работать в 1933 году и посвятил себя этой профессии на протяжении 79 лет. Мужчине пришлось сделать перерыв на несколько лет, когда его призвали в армию в годы Второй мировой войны. После он вернулся к барной стойке и закончил свою деятельность, перешагнув 90-летний возрастной рубеж.

Рекордсменкой среди женщин-барменов стала Долли Сэвил из Англии, посвятившая работе целых 74 года. Она прекратила выходить за барную стойку лишь за несколько недель до своей смерти.

По специализации деятельность барменов подразделяется на два направления: классика и флейринг. Первое из них подразумевает приготовление коктейлей в строгом соответствии с рецептурой. Второе направление – это больше зрелище, заключающееся в умении жонглировать бутылками.





Итог

Международный день бармена в 2026 году – это значимый праздник для представителей этой профессии. Для остальных людей этот день – отличный повод, чтобы посетить развлекательное заведение и продегустировать оригинальные напитки.