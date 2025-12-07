Международный день бармена 2026: история и традиции праздника

Когда отмечают Международный день бармена в 2026 году. История праздника, традиции и интересные факты.
С целью расслабленного отдыха и приятного времяпровождения многие из нас отправляются в общественные заведения для получения порции положительных эмоций. В кафе, барах и ресторанах можно особенно увлекательно провести время в компании друзей. В честь одной из категорий работников таких заведений был учрежден особый праздник – Международный день бармена, который в 2026 году будет посвящен представителям этой профессии. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления этого торжества, его особенностях, а также интересные факты, связанные с данной профессией и созданием коктейлей.
Когда отмечают Международный день бармена в 2026 году
Для празднования торжества установлена четко фиксированная дата, которая не меняется из года в год, – 6 февраля. Этот день посвящен профессионалам, занимающимся приготовлением различных напитков и обслуживающих клиентов. Стоит отметить, что в настоящее время такая работа требует приобретения многих навыков и специальных знаний.
В некоторых странах бармены отмечают свой профессиональный праздник в другую дату, выпадающую на 24 февраля. Это связано с тем, что в 1951 году в Великобритании в этот день состоялось основание Международной Ассоциации Барменов. Данная организация ставит своими целями поддерживать отношения между членами данной гильдии, поощрять внедрение высоких стандартов, помогающим барменам совершенствоваться в своей работе.
История Международного дня бармена
История появления данного торжества имеет тесную связь со святым, считающимся покровителем пивоваров и виноделов, соответственно, и барменов. Это Святой Аманд, один из христианских апостолов, прославившийся благодаря тому, что занимался евангелизацией регионов Германии, Франции, Фландрии, связанных с виноделием.
Первое празднование Дня бармена 6 февраля, в День памяти святого Аманда, состоялось в 2008 году. Изначально торжество отмечали в Европе, но впоследствии оно распространилось и на другие страны.
Примечательно то, что Святого Аманда не принято почитать в Русской Православной церкви, однако сам праздник прижился в стране, его активно отмечают из года в год. При этом дата, определяющая, когда день бармена в России, совпадает с датой, которой руководствуются другие страны, – 6 февраля.
Кто такой бармен и чем он занимается
История профессии бармена уходит своими корнями в давние времена. Создавать напитки, смешивая для этого различные ингредиенты, начали еще в Древнем Египте, Древней Греции и Риме. Этим занимались слуги, действующие по велению своих господ. Профессия бармена, которую мы привыкли видеть в наши времена, возникла в период Средневековья. Такие специалисты работали в европейских тавернах и пабах. Особого развития профессия достигла в 19 столетии, когда стали создавать коктейли и появились соответствующие бары. Благодаря тому, что в наши дни неустанно развивается и процветает туристический, гостиничный, ресторанный бизнес, работа бармена остается востребованной и не утрачивает своей актуальности.
Деятельность этих специалистов заключается в создании всевозможных оригинальных напитков, для приготовления которых нужно знать, какие ингредиенты следует использовать и как их правильно смешать. Профессия не относится к категории легких, поскольку зачастую барменам нужно находиться на ногах целые сутки. При этом они должны обладать определенными личностными качествами, такими как стрессоустойчивость и внимательность. Бармены являются отменными психологами, зачастую им приходится не только подавать напитки клиентам, но и выслушивать их.
В 2026 году в День бармена во многих развлекательных заведениях будут устраиваться конкурсы на лучший коктейль, приготовленный барменом, розыгрыши и викторины для посетителей. Клиенты будут иметь уникальную возможность продегустировать оригинальные напитки. Также в этот день будут проводиться разнообразные мастер-классы и семинары, где бармены смогут обменяться опытом.
Интересные факты о барменах и коктейлях
С профессией бармена и созданием коктейлей связано множество интересных фактов. Клео.ру предлагает вам ознакомиться с некоторыми из них:
- В классическом виде профессия появилась в 19 веке в США, когда страна переживала период золотой лихорадки. Именно в это время и стала востребованной работа человека, стоящего за стойкой бара и разливающего напитки клиентам.
- В 1806 году появился первый записанный рецепт коктейля. Напиток имел название "Александр", рецепт его приготовления разместили в газете "The Balance and Columbian Repository".
- В 1862 году была выпущена книга Bartender’s Guide, автором которой является Джерри Томас. Она представляет собой своеобразный справочник, содержащий информацию о напитках, приготовлении коктейлей и правилах, которыми должен руководствоваться бармен в своей работе.
- В Советском Союзе бармены были известны как буфетчики. Профессия получила свое настоящее название и стала почетной после того, как была опубликована книга Кудрявцева А.Г., проработавшего много лет за барной стойкой в московских заведениях.
- Анджело Каммарата из Пенсильвании – самый старый бармен в мире. Он начал работать в 1933 году и посвятил себя этой профессии на протяжении 79 лет. Мужчине пришлось сделать перерыв на несколько лет, когда его призвали в армию в годы Второй мировой войны. После он вернулся к барной стойке и закончил свою деятельность, перешагнув 90-летний возрастной рубеж.
- Рекордсменкой среди женщин-барменов стала Долли Сэвил из Англии, посвятившая работе целых 74 года. Она прекратила выходить за барную стойку лишь за несколько недель до своей смерти.
- По специализации деятельность барменов подразделяется на два направления: классика и флейринг. Первое из них подразумевает приготовление коктейлей в строгом соответствии с рецептурой. Второе направление – это больше зрелище, заключающееся в умении жонглировать бутылками.
Итог
Международный день бармена в 2026 году – это значимый праздник для представителей этой профессии. Для остальных людей этот день – отличный повод, чтобы посетить развлекательное заведение и продегустировать оригинальные напитки.